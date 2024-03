GF notte, Luzzi ci vuole vedere chiaro. Anita e Alessio: è strategia?

Nella puntata andata in onda giovedì 7 marzo del Grande Fratello, è stata eliminata Grecia Colmenares. Anita Olivieri ha definitivamente chiuso con il fidanzato che l’aspettava fuori, Edoardo, ed ha iniziato una conoscenza più approfondita con Alessio Falsone. C’è stato poi l’ennesimo scontro tra la ragazza e Beatrice Luzzi che ha lasciato alcuni strascichi.

Anita e Alessio hanno trovato una strana complicità, con tempistiche sospette. Il ragazzo ha anche dichiarato che, nel caso in cui la giovane fosse stata eliminata, l’avrebbe seguita. Ancora non si sono dichiarati amore eterno ma la strada sembra quella. A molti questo cambio di rotta improvviso di Anita non convince, in primis a Beatrice.

La Luzzi ha infatti sottolineato come la ragazza per mesi interi ha decantato la storia d’amore con Edoardo. Lo ha definito anche il padre dei suoi figli. Poi è entrato Alessio ed improvvisamente il sentimento ha perso d’importanza e Anita senza problemi ha intrapreso questa nuova conoscenza.

Beatrice ci vuole vedere chiaro. Per lei questo è un modo per giocarsi le ultime carte per andare in finale. Si è confrontata anche con Letizia Petris e ha detto ciò che pensa di tutta questa storia.

“Se avessi detto per 5 mesi che ero impegnata e poi finalmente lui si fosse palesato, esponendosi contro la sua natura, a S. Valentino e io gli dico che vorrei fosse il padre dei miei figli, non mi sarei lasciata andare“

Letizia invece sostiene che la loro è stata una passione improvvisa e che quindi Anita, dopo tutti questi mesi, non ha saputo resistere. In parte si è rivista in lei, quando ha intrapreso la storia con Paolo Masella.

B su A: "Se avessi detto per 5 mesi che ero impegnata e poi finalmente lui si fosse palesato, esponendosi contro la sua natura, a S Valentino e io gli dico che vorrei fosse il padre dei miei figli…NO!" Ha ragione punto!

Beatrice su Alessio

La Luzzi ha sparato a zero anche su Alessio che ha capito la sua furbizia. Soprattutto ritiene che spesso esagera con i modi e i toni. Infatti è stato rimproverato anche da Alfonso Signorini per la minaccia velata rivolta a Federico Massaro.

Beatrice ha capito che Falsone ha usato una tecnica ben precisa. Ha puntato in primis Greta Rossetti, poi è passato a Perla Vatiero e ora ad Anita. Anche ad altri in Casa non tornano alcuni atteggiamenti suoi. Ma l’attrice ha deciso che non finirà qui, soprattutto perché “lui deve abbassare la cresta“.

lei ha deciso di mettere nel mirino big fake sinc non vedo l'ora dei confessionali che farà



Alessio e Anita in suite a parlare della Luzzi

Ieri è stata data una grande opportunità alla nuova coppia, quella formata dall’Olivieri e da Falsone: andare in suite. Dopo la puntata la coppia è potuta stare in intimità ma ha preferito commentare ciò che è successo in diretta e alcune situazioni nello specifico.

Ciò che li accomuna di più è l’antipatia per Beatrice ed infatti sono stati a lungo a parlare di lei. Alessio in questo è molto simile alla ragazza, perché ha sparato a zero sulla Luzzi mancando di delicatezza.

“Io credo che lei sia una persona che non è totalmente appagata dalla vita, quindi cova delle difficoltà“

Alessio: “Io credo che lei (Bea) sia una persona che non è totalmente appagata dalla vita, quindi cova delle difficoltà.” CHI SI SOMIGLIA SI PIGLIA 🤡🤡

Alessio: "Io credo che lei (Bea) sia una persona che non è totalmente appagata dalla vita, quindi cova delle difficoltà." CHI SI SOMIGLIA SI PIGLIA 🤡🤡

ENTRAMBI SONO LA CATTIVERIA FATTA A PERSONA

Alessio è sincero con Anita?

Durante la puntata è stato mandato un video dove Falsone e Sergio D’Ottavi si scambiano dei messaggi in codice quando sono in presenza di Perla. I due hanno però dato una spiegazione che non convince.

In tanti sostengono dunque che Alessio si sia preso gioco della Vatiero, facendola entrare in crisi con Mirko Brunetti. Poi è passato ad Anita che sembra molto interessata a lui. C’è però chi sostiene che Alessio sia molto furbo e che il suo unico scopo sia quello di arrivare fino alla fine.

Lui stesso ha ammesso di piacere alle ragazza perché “bello, dal bel sorriso, simpatico“. Con tanta modestia ha esibito le sue qualità che stanno creando una certa rivalità (ma ancora velata) tra Anita e Perla. Ma a molti telespettatori Falsone non convince e ritengono che stia prendendo in giro la Olivieri che invece sembra abbastanza coinvolta.