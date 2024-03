GF: Luzzi sublime, Alfonso stronca Anita. Con Alessio è un fiasco

Stasera Alfonso Signorini torna ad attaccare Anita Olivieri al Grande Fratello. Il padrone di casa non ci sta e asfalta in diretta TV la gieffina, dopo aver chiuso il televoto che la vede tra i protagonisti. Ciò accade nella prima fase della 42esima puntata, in cui è al centro della scena Simona Tagli. Diventata amica di Beatrice Luzzi, la gieffina si ritrova spesso a lottare contro gli altri coinquilini, soprattutto con Alessio Falsone.

A detta di Anita, Simona sarebbe invidiosa di loro e non dimostrerebbe solidarietà femminile. L’ha detto nei giorni scorsi, parlando con Greta Rossetti, la quale aveva da poco discusso con lei. Signorini ha deciso di stroncare subito Anita, dopo aver mandato in onda la clip, facendo notare un dettaglio che non passa inosservato anche al pubblico:

“Da notare la coerenza di Anita che dice ‘l’età che avanza è una brutta bestia’ e poi dice che non c’è solidarietà tra le donne. Sei la prima che va contro le donne”

La Olivieri dichiara che non risponde più, in quanto spesso viene colpita da Alfonso, il quale ci scherza su. Intanto, Simona Tagli stasera al GF si lamenta di essere “il bersaglio di questa Casa”. In effetti, da quando Beatrice è diventata finalista, è lei la persona più colpita durante le nomination dai concorrenti. Luzzi sta vivendo meno tensioni in queste settimane, proprio perché ora il gruppo sembra essere concentrato su Simona, sempre al televoto.

Alfonso dà la parola a Beatrice, chiedendole se vede Tagli una persona simile a lei. Top la risposta dell’attrice, protagonista assoluta di questa edizione:

“Di Luzzi ce n’è una sola? Anche di Tagli direi! Non penso che abbiamo lo stesso pensiero o modalità. Ci troviamo in tante cose e ci facciamo compagnia. La cosa che abbiamo in comune è che siamo un capro espiatorio”

Grande Fratello, Anita Olivieri e Alessio Falsone: poco credibili, Beatrice li smonta

Alfonso Signorini invita Anita Olivieri e Alessio Falsone nel confessionale. Qui i due rivedono e clip che li ritraggono vicini, in questi giorni. Dopo essere finita al televoto la settimana scorsa, ecco che Anita si è avvicinata sempre di più al coinquilino. Solo qualche giorno fa si dichiarava innamorata del suo fidanzato Edoardo, che si è recato da lei per una sorpresa la sera di San Valentino.

Addirittura lei ha pianto per l’emozione, l’ha baciato e poi ha affermato di vedere lui come il padre di suo figlio. Da quando è finita al televoto, Edoardo è come sparito dalla sua mente ed è follemente presa da Alessio. Coppia poco credibile, davvero la maggior parte dei telespettatori non crede assolutamente che i due stiano provando dell’interesse reciproco così forte.

Più volte il pubblico ha notato l’atteggiamento di Alessio, poco incline ad avere davvero una relazione con Anita. Infatti, anche stasera appare scocciato in confessionale e dichiara poco o nulla. Invece, la Olivieri se la ride e cerca di mostrarsi emozionata per questa storia che potrebbe nascere, non convincendo però nessuno.

Se il loro scopo è quello di conquistare il pubblico con un’eventuale love story, allora è tutto un fiasco ciò che stanno facendo nella Casa di Cinecittà. I telespettatori credono, a questo punto, che Anita si stia contraddicendo in modo abbastanza importante. Come è possibile che fino a qualche giorno fa baciava Edoardo e piangeva emozionata per lui e oggi invece afferma di non aver mai provato ciò che prova per Alessio?

Anche Signorini appare abbastanza perplesso di fronte a questo atteggiamento. “Non posso deciderla questa cosa di Alessio, ma non riesco a controllarla”, dichiara stasera la Olivieri. Edoardo non vuole più a che saperne di ciò che sta accadendo: questo ciò che Alfonso stasera fa sapere ad Anita dopo averlo contattato.

“Edoardo non vuole tornare su questo argomento e ci ha chiesto di non essere coinvolto, perché non ne vuole più a che sapere. Sta soffrendo”

A Edoardo hanno dato un numero di telefono su cui chiamare per parlare con Anita in diretta stasera. Il telefono messo a disposizione in questa fase della puntata per la Olivieri non squilla. A smontare Anita e Alessio ci pensa in un attimo Beatrice Luzzi: “Sicuramente più esplosivo perché accaduto ora. A settembre non sarebbe accaduto”.

L’attrice non si sbilancia più di tanto, ma il messaggio è abbastanza chiaro e condiviso da molti telespettatori. D’altronde questa è una fase critica del reality show, visto che si avvicina alla finale e affrontare un televoto è ancora più complicato.