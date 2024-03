GF, Alfonso sbugiarda Anita: Luzzi la smonta, lacrime di coccodrillo

Anita Olivieri al Grande Fratello stasera, nel corso della 41esima puntata, viene sbugiardata da Alfonso Signorini. Prima di parlare della rottura con Giuseppe Garibaldi, il conduttore fa presente che nei giorni scorsi ha fatto il giro del web una clip che la ritrae mentre si lamenta di ciò che potrebbe accadere fuori dalla Casa di Cinecittà alla sua quotidianità. Parlando con Massimiliano Varrese, la gieffina si è detta convinta che questa esperienza televisiva potrebbe crearle dei problemi fuori.

Questa paura inizia ad averla nel momento in cui pensa a quanto le piaceva andare al cinema e a cena da sola, invece ora il pubblico potrebbe non permetterle più di respirare. Anita stasera inizialmente nega di avere fatto un discorso simile e questo innervosisce Alfonso, il quale chiede ai suoi collaboratori di cercare la clip in questione. Non appena viene trovata, ecco che Signorini la manda in onda nel corso della puntata di stasera, sbugiardando Anita, che aveva appena smentito.

Dopo averlo fatto anche con Perla Vatiero poco prima, Signorini mette la Olivieri con le spalle al muro trasmettendo il momento in cui si lamenta dell’eventualità che il pubblico possa ‘disturbarla’ nelle sue uscite quotidiane. Alfonso perde le staffe con la gieffina:

“Benedetta figlia magari ti pesasse. La fama è la fama. Ti pesa che ti rompano? Io ho mandato questo video perché voi dite ‘no quella cosa io non l’ho detta’. Io non parlo se non ho prove. Magari una volta usciti non vi si fila nessuno. Il Grande Fratello non è un posto per le opportunità, ma quelle ve le create voi. Vabbè Anita stasera vuoi giocare la parte dell’incompresa stasera”

Anita prova a giustificare, facendo presente che è la prima a fare questi discorsi. Eppure, come mostra la clip, è proprio lei a dire a Varrese di avere paura della popolarità conquistata con il reality show, che potrebbe invadere la sua quotidianità.

Anita e Giuseppe al GF, è rottura: lei piange per le critiche di Beatrice Luzzi

Si torna poi a parlare dell’amicizia che tra Anita e Giuseppe Garibaldi si è improvvisamente rovinata. La Olivieri, ascoltando le accuse di Beatrice Luzzi, che la ritiene una persona cattiva, che si è comportata male con il gieffino calabrese, scoppia a piangere.

Anita si scaglia contro l’attrice, consigliandole di recarsi da una psicologa una volta fuori dalla Casa di Cinecittà. Luzzi non si fa colpire dalla Olivieri, sottolineando che piange per fare la vittima. Oltre questo, Beatrice fa presente che ha ricevuto tante offese da Anita in questi mesi, anche quando non stava litigando con lei. In effetti, proprio la Olivieri è sempre stata la prima a ridere e ad applaudire contro Luzzi, offendendola e deridendola.

Questa volta Beatrice sente di dover dire cosa pensa davvero di Anita, apertamente. “Dopo averlo compresso e stritolato lo butta”, afferma Luzzi commentando le distanze che la Olivieri ha messo con Giuseppe in questi giorni. Fin quando era lei a colpire Beatrice con il suo gruppo di amici andava bene, ora che l’attrice palesa ciò che pensa scendono le lacrime. Intanto, Garibaldi ribadisce di essere deluso dal comportamento di Anita, che viene difesa da Alessio Falsone.