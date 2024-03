GF, Mirko smaschera e annienta Perla. Lei e Sergio sotto torchio

Perla Vatiero al Grande Fratello torna protagonista e questa volta in studio, nel corso della 41esima puntata. E ovviamente non manca il confronto con Mirko Brunetti. Le carte in tavola sono cambiate e questo nuovo incontro tra i due è decisamente diverso dai precedenti. Infatti, questa volta Mirko è davvero furioso e sembra ora pronto a chiudere con la Vatiero dopo quanto accaduto nella Casa nei giorni scorsi. Intanto, Signorini mette con le spalle al muro lei e Sergio.

Dopo la titubanza di Perla nelle scorse puntate, alcuni suoi atteggiamenti hanno fatto discutere in questi giorni. Sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà si è parlato della sua vicinanza ad Alessio Falsone, con cui ha instaurato un legame di complicità. A detta di Massimiliano Varrese lei si starebbe ormai abituando alla sua libertà a livello sentimentale, quella che gli permetterebbe di andare a fondo nel rapporto con Alessio.

Anita Olivieri ha qualche dubbio: “È confusa su cosa vuole il pubblico e cosa vuole lei, cosa vuole Mirko e cosa prova lei”. Tale pensiero che Perla può ascoltare stasera tramite una clip scatena in lei una smorfia sul viso. Ma lei stessa, su domanda di Signorini, ammette di sentirsi pressata dal volere dei fan che vorrebbero rivedere i Perletti insieme. Perla definisce gli ultimi giorni trascorsi con Mirko – quando è stato ospite nella Casa nelle settimane scorse – pesanti.

Una pesantezza che l’ha fatta tornare indietro il tempo. Perla confessa di voler capire da dove e come ricominciare, in quanto ha le sue paure e sa quanto ha sofferto. Fiordaliso, che nelle scorse puntate si è lasciata andare a forti attacchi verso la Vatiero.

La cantante crede che Perla non dovrebbe essere così titubante e che dovrebbe pensare al suo percorso e non solo alla coppia Perla-Mirko. Fiordaliso vede nella gieffina la paura di sbagliare. Una situazione, questa, che ha stufato molti telespettatori, che sono pienamente d’accordo con la cantante.

Arrivati a questo punto il pubblico si dice stanco perché sembra che ormai Perla e Mirko mandino avanti un teatrino perché consapevoli del sostegno dei fan che li vorrebbero vedere come una coppia. I due sarebbero condizionati da questi numerosi telespettatori, al punto che la situazione potrebbe essere sfuggita di mano.

Mirko non appare così tanto felice di aver ritrovato Perla. Lei si tira indietro e non vuole definirlo suo fidanzato, preferendo invece trascorrere del tempo con Alessio Falsone. Allo stesso tempo, entrambi sembrano costretti a mantenere alto l’interesse del pubblico verso la loro coppia, finendo così sotto pressione.

Perla ha avuto dei crolli questa settimana nella Casa, proprio causati da questa responsabilità che sente di avere verso i fan dei Perletti. Oppure c’è anche chi crede che i due stiano solo fingendo di essere indecisi per continuare a tenere in bilico il pubblico, così da mantenere accese le luci dei riflettori. Insomma questa storia non convince più e fa acqua da tutte le parti.

Grande Fratello: Perla, Greta, Sergio e la metafora delle scarpe

“In codice la metafora delle scarpe è usata tradizionalmente nei reality, in particolare a Temptation Island, proprio da Mirko con Greta. Ora è tornata a sorpresa l’altra sera. Un’idea noi ce la siamo fatte. Sicuramente la smentirai, perché ti conosce bene. La scarpa vecchia sei tu e la scarpa nuova è Anita”

Così Alfonso introduce l’argomento, riguardante il discorso che ha fatto discutere nei giorni scorsi di Perla Vatiero nella notte. La gieffina, parlando con Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi a bassa voce, ha introdotto nella Casa di Cinecittà questa ormai famosa metafora della scarpa.

Il conduttore non lascia spazio a Perla di trovare un modo per sfuggire alla verità e mostra subito un’altra clip che la ritrae mentre cerca di spostare l’attenzione sulla storia di Greta e Sergio. “Sapendo che era un discorso delicato, ti sei preparata il discorsino”, afferma il padrone di casa.

Ed ecco che stasera Perla viene messa con le spalle al muro da Signorini. Non può fare altro che ammettere che il discorso riguardava lei, Alessio Falsone e Anita Olivieri. Messa alle strette, la Vatiero confessa la verità e Alfonso le fa i complimenti per questo. Ora tocca a Sergio D’Ottavi.

“Grande Fratello, Mirko e Alessio”, confessa subito il gieffino in confessionale, dove non ha ascoltato la confessione di Perla in studio.

“A prescindere dall’amore che uno possa provare verso l’altra persona è normale provare attrazione per un’altra persona. Non si tratta di attrazione, ma di feeling”

Mentre Signorini è convinto che Perla abbia detto la verità, ovvero che si parlava di Anita e Alessio, il pubblico pensa il contrario. Molti telespettatori sono certi che la versione di Sergio sia quella corretta, ovvero quella che vede protagonisti Perla, GF, Mirko e Alessio.

La scarpa vecchia sarebbe Brunetti e quella nuova Falsone. E, in effetti, ci starebbe come discorso. Perché Perla dovrebbe rappresentare per Alessio delle scarpe vecchie se non hanno mai avuto una relazione? La versione di Sergio sembra quella più reale. In ogni caso, le maschere stanno cadendo stasera.

Mirko Brunetti smaschera e annienta Perla Vatiero nello studio del GF

Mirko entra in studio, in quanto inizialmente è stato dietro le quinte a osservare tutto da lontano. Brunetti è furioso e asfalta Perla in diretta televisiva:

“Sono contento che si ride, io non lo faccio. Ci sono altri messaggi in codice, sono dubbi che oggi trovano conferma. Sempre con queste scarpe, ne hanno parlato anche in giardino e l’hanno portato avanti per molto tempo. I discorsi fatti dopo le 2 di notte senza microfoni, pensando che io sia un ragazzino di 15 anni che non nota queste sfumature. Sono deluso. Se volevi togliermi dei dubbi non l’hai fatto”

Perla tenta di difendersi, dicendo che anche lei ha dei dubbi. La sua reazione, però, non regge e Mirko sembra passare direttamente dalla parte della ragione, in quanto è chiaro che lei sia attratta da Alessio. Ciò accade proprio ora che la Vatiero cercava la seconda possibilità con Brunetti. Perla dichiara apertamente che non le piace Falsone.

“Io non voglio essere quel porto sicuro per Perla nell’attesa che trovi conferma in un altro”, afferma stasera furioso Brunetti. Perla resta senza parole, per la prima volta, e si limita a sorridere cercando di non crollare di fronte agli applausi in studio contro di lei. Cesara consiglia a Mirko di rifletterci e non prendere decisioni affrettate.

“Io sono dentro, le mancanze sono tante e le pressioni sono tante. Sono veramente stanca. Ho trovato solo una persona che mi sprona. Alessio mi piace come persona, se domani uscisse perdo una persona importante”

Queste le parole di Perla, che non trattiene le lacrime. Mirko, però, non ci sta e fa notare le paure di lei su Alessio. A detta di Brunetti la Vatiero non dovrebbe essere amica neanche di Greta, con cui lui ha avuto una relazione. “Io ti ho vista fare l’occhiolino, mi sento preso in giro”, dichiara ancora Mirko.