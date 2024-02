GF Perla sprofonda: Alfonso spietato, studio in rivolta, Mirko criptico

Nel corso della 39esima puntata del Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno avuto il loro spazio. Questo è stato un momento ad alta tensione, durante il quale Alfonso Signorini non ha dato alcuna vita d’uscita alla gieffina. Molti telespettatori si sono spesso lamentati del tentennare di Perletti, che continuano a tenere i fan col fiato sospeso. Il pubblico in studio è diviso in due. Grandi applausi per lo stoccate di Signorini e Cesara Buonamici.

Anche Fiordaliso ci ha messo del suo, cercando di far riflettere Perla. Ciò è accaduto quando Signorini ha mandato una clip con protagonisti la Vatiero e Alessio Falsone. I due trascorrono molto tempo insieme, ma entrambi assicurano che è tutto fatto in amicizia. Stasera Perla si è detta convinta di non ha superato alcun limite. Ma Alfonso ne ha voluto sapere di più, tanto che le ha chiesto cosa aveva scritto giorni fa sul braccio di Alessio.

“Sei un palo, una battuta che nemmeno ricordo”, ha spiegato Perla. Ed è arrivata una delle stoccate di stasera di Signorini al GF: “È una mania quella di scrivere sul braccio”, ha ironizzato Alfonso, facendo riferimento al tauaggio che Greta Rossetti e Mirko avevano fatto una volta usciti da Temptation Island e che aveva fatto discutere.

Ora persino Monia La Ferrara ne ha fatto uno con il fratello di Greta Rossetti. Stasera Perla si è trovata proprio in difficoltà, anche perché buona parte degli spettatori in studio hanno applaudito e urlato per Signorini. A un certo punto, dando le sue spiegazioni, Perla ha ammesso di non sentirsi fidanzata con Mirko.

Questa sua risposta ha generato un po’ di rumore in studio e sul web. Neppure Cesara Buonamici non ha risparmiato Perla: “Perlina cara dopo tutte quelle lacrime, quelle promesse. Non ti capisco tanto. Mi metti l’ansia quando ti metti a spiegare”. In soccorso alla Vatiero più volte è corso Mirko, il quale però è apparso abbastanza provato. E c’è da dire che spesso l’ex gieffino si è mostrato dubbioso su alcune risposte di Perla.

“Vorrei sapere: correrebbe anche adesso da me o solo alla fine?”, ha chiesto Brunetti. Perla ha risposto che lo farebbe anche ora, in po’ tentennando. Mirko ha precisato che la sua è stata una semplice domanda, che non vorrebbe vederla uscire per lui. “E ma così non vale però, o dentro o fuori”, ha tuonato Signorini tra gli applausi del pubblico presente.

“Io non vedo più quella luce, devo essere sincero”, ha ammesso a un certo punto Alfonso. Fiordaliso si è unita al pensiero di Signorini e Buonamici: “Quando dici ti amo è ti amo, perché dici che non è il tuo fidanzato?! Mirko non sta bene te lo dico”, ha dichiarato dallo studio la cantante amareggiata. Perla è apparsa in difficoltà, con Brunetti che ha ammesso di sentirsi sotto pressione.

Signorini ha così lanciato un’altra frecciata: “E poi prende like ogni giorno”. Il conduttore ha così voluto fatto notare che Mirko ne trae vantaggio con questa visibilità che sta avendo tramite la storia, sempre in bilico, con Perla. Mirko è apparso abbastanza turbato dalla situazione che si è creata, quasi come se non riuscisse a esprimersi. Lui stesso ha dichiarato di essere una persona “inespressiva”.