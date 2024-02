GF, Monia e Josh Rossetti: gesto folle e pioggia di critiche

La storia tra Monia La Ferrera, da poco uscita dal Grande Fratello, e Josh Rossetti, fratello di Greta, è iniziata da pochissimo, eppure sono già pronti a giurarsi amore eterno.

Da quando Rebecca Staffelli in trasmissione, una settimana fa, ha rivelato che tra i due ci fosse una frequentazione, loro non fanno altro che renderla pubblica. Condividono molto tempo insieme e non mancano foto e video per aggiornare coloro che li seguono. Ma ciò che ha colpito di più è il fatto che lui abbia deciso di farsi un tatuaggio per sugellare già questo amore.

Entrambi hanno infatti condiviso uno scatto che mostrano come lui si sia fatto incidere sulla pelle, precisamente dietro l’orecchio, la data in cui si sono conosciuti: il 29 gennaio. Il giorno stesso in cui la concorrente è stata eliminata dal gioco. “Io sulla tua pelle ci passo la vita“, ha scritto Monia, rendendo pubblico il tatuaggio.

Le critiche non sono mancate, soprattutto perché la loro frequentazione dura da meno di un mese eppure Josh già ha un tatuaggio dedicato a lei. Rossetti è stato paragonato dagli utenti alla sorella. Infatti anche Greta si è fatta incidere una scritta sulla pelle con Mirko Brunetti poco dopo essersi messi insieme.

In tutto ciò Massimiliano Varrese, ancora in Casa, è all’oscuro e più volte si è chiesto come mai l’ex non si fosse fatta viva, domandandosi se lei lo stia spettando oppure no.

Monia e Josh: coppia a sorpresa

Il 14 febbraio, Rebecca Staffelli ha svelato a sorpresa che un’ex inquilina ha già ritrovato l’amore. Si tratta di Monia che, la sera stessa della sua eliminazione, ha incontrato Josh, che era andato lì per fare una sorpresa alla sorella.

Tra i due è stato un colpo di fulmine e da quel 29 gennaio sono diventati inseparabili. Quando ci sono le puntate lui l’accompagna a Roma e passano molto tempo insieme. Martedì 20 febbraio erano in coppia anche alla festa a sorpresa per Fiordaliso.

Questa storia ha lasciato tutti perplessi. Nonostante Greta abbia detto più volte quanto desiderasse vederli insieme perché affini, seppur la gieffina ancora non è stata avvisata. Come d’altronde Varrese, che aspetta ancora notizie da Monia.

Nonostante in tanti suppongano che questo sia solo un fuoco di paglia, Josh ci crede davvero e ancor prima di festeggiare l’anniversario con La Ferrera ha deciso di farsi un tatuaggio per lei: gesto davvero folle.