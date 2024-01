GF, Varrese in lacrime per Monia: minaccia abbandono. Retroscena

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 30 gennaio, ha visto l’eliminazione definitiva di Monia La Ferrera. La modella ha perso con solo il 5% il televoto contro Perla, Sergio, Federico, Fiordaliso e Stefano. Un’eliminazione che ha lasciato il suo ex fidanzato, Massimiliano Varrese, senza parole. Com’è noto, Massimiliano e Monia hanno convissuto per circa nove anni e, dopo ben 15 anni dalla loro separazione, si sono rincontrati per la prima volta proprio nella Casa più spiata d’Italia. Fin dal suo ingresso lo scorso dicembre, l’attore ha sempre cercato di riavvicinarsi alla modella, ma con risultati alquanto scarsi.

Ad ogni modo, convinto di avere una grande schiera di fan, Massimiliano non s’immaginava che l’eliminata sarebbe stata proprio una delle persone più vicine a lui. Dopo la fine della puntata, Varrese è stato parecchio silenzioso e non ha commentato più di tanto la vicenda. Tuttavia, Amedeo Venza ha svelato un retroscena inedito della reale reazione dell’attore all’uscita della sua ex fidanzata. L’esperto di gossip ha ricevuto una soffiata da parte di un utente, che ha assicurato che il gieffino avrebbe passato la notte a piangere in confessionale. Addirittura, pare che abbia minacciato di uscire e che gli autori abbiano dovuto trattenerlo molto tempo nel tentativo di convincerlo.

Non è chiaro se il gossip diffuso da Venza corrisponda alla realtà. Ma, nel caso la notizia si rivelasse vera, si tratterebbe di una reazione a dir poco esagerata. Monia ha chiarito più volte di non avere intenzione di tornare con l’ex fidanzato, una posizione che ha generato diversi scontri tra di loro nell’ultimo periodo. A tal proposito, Varrese stava diventando abbastanza pressante e molti utenti vedevano nella loro situazione una sorta di replica di quando avvenuto con Heidi Baci all’inizio del programma.

Per questo, la presunta minaccia di Varrese di abbandonare il reality risulta alquanto surreale. A questo punto, in tanti si chiedono cosa ne sarà del percorso di Massimiliano al Grande Fratello dopo l’uscita di Monia. La partecipazione dell’attore potrebbe essere ai titoli di coda? Non resta che attendere per scoprirlo.