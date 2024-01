GF, Varrese riduce allo stremo anche Monia: l’assurda richiesta

Massimiliano Varrese al Grande Fratello continua a far discutere. Questa volta finisce al centro delle polemiche con Monia La Ferrera, sua ex fidanzata e attuale sua coinquilina. Nelle scorse ore, quest’ultima ha avuto un crollo, durante il quale ha ammesso di essere ormai arrivata al limite. Sembrava andare tutto liscio tra i due ex fidanzati, tanto che Alfonso Signorini nel corso della 30esima puntata ha parlato del loro riavvicinamento nella Casa di Cinecittà.

Ma è da giorni, in realtà, che ci sono degli screzi tra Massimiliano e Monia. Tra questi ci sono quelli nati dall’assurda accusa che Varrese ha riservato a Vittorio Menozzi, il quale è stato additato da alcuni coinquilini come un ‘guardone’. Il tentativo di questi concorrenti – Paolo, Letizia, Perla, Varrese e Anita – non ha portato loro grandi risultati. Infatti, la maggior parte dei telespettatori si è schierata dalla parte di Vittorio, convinta che quelle sia accuse senza alcun senso nate solo per affossarlo.

Persino Alfonso Signorini, criticato per il mancato provvedimento legato al caso di Beatrice Luzzi, ha difeso Menozzi in diretta televisiva. Ed ecco che i problemi tra Massimiliano e Monia al GF continuano a farsi sempre più importanti. Dopo gli screzi avuti per via delle accuse riservate a Vittorio, la gieffina è stata accusata da Varrese di aver fatto una battuta troppo aggressiva.

Per questo, l’attore ha chiesto all’ex fidanzata di essere più dolce con lui. Ma tale richiesta ha infastidito non poco Monia, la quale è convinta di non aver avuto questo atteggiamento aggressivo nei suoi confronti. Ancora una volta, le accuse di Massimiliano sembrano non avere alcun fondamento. Tra loro è così nata una discussione.

Grande Fratello, Monia come Heidi Baci? Varrese ancora sotto accusa

Varrese si è sfogato con Federico Massaro, a cui ha ribadito di aver trovato degli atteggiamenti di Monia troppo aggressivi.

“A volte ha dei modi bruschi di fare le battute e io ho detto semplicemente che potrebbe essere più dolce con me. Questa cosa ha scaturito una reazione che non comprendo. Rimango di m**da, mi dispiace. Non mi piace essere trattato così, non ha sofferto solo lei. Non ha paura solo lei, bisogna capire anche l’altra parte potrebbe avere paure e insicurezze. Piuttosto che gonfiarsi delle proprie sofferenze forse è meglio camminare mano nella mano per superare certe sofferenze insieme”

In molti fanno notare che Massimiliano dovrebbe essere l’ultimo a parlare di atteggiamenti aggressivi in quella Casa, visto che è stata spesso richiesta la squalifica di fronte al suo assurdo comportamento con Beatrice Luzzi. I fan non dimenticano anche quanto accaduto a Heidi Baci, la quale ha lasciato poi la Casa di Cinecittà su richiesta del padre preoccupato.

“A volte certe modalità è meglio non usarle”, ha continuato Varrese lasciando sconcertanti i telespettatori. “Proprio lui parla così?”, viene da chiedersi. Ed ecco che è arrivato subito dopo lo sfogo di Monia, la quale ne ha parlato con Federico.

“Già ieri mi ha fatto cambiare umore… Io so che uomo è. Se ti vedo di malumore faccio di tutto, e gliel’ho detto che ho bisogno di leggerezza perché nella mia vita sono stata 12 anni a litigare così e non ho nessuna intenzione di tornare indietro”

Al pubblico sembra di tornare indietro nel tempo, a quando Heidi lamentava il comportamento troppo oppressivo di Massimiliano, che spesso le faceva cambiare umore. Pare stia accadendo una situazione simile a Monia. Quest’ultima ha ammesso di non riuscire in questo momento a provare delle emozioni particolari, cosa di cui ha parlato già con Varrese.

Monia ha avuto un ulteriore confronto con Massimiliano, a cui ha spiegato di non avere intenzione di cambiare per far felice un’altra persona. La Ferrera è esausta e lei stessa l’ha fatto presente.

“Sono veramente stanca. Queste cose le ho avute per anni. Se faccio una battuta, anche stupida, è un modo per avvicinarmi. Sai che non ti posso dare dolcezza, te l’ho detto mille volte. Magari ho sbagliato, ti avrò risposto in maniera brusca. Non lo farò più. Mi cascano proprio le braccia”

Dopo tutti questi sfoghi, Monia al Grande Fratello si è confidata con Greta Rossetti, la quale ha ammesso di non farcela più e di essere arrivata ormai al limite.