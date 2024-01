GF nella bufera: nessun provvedimento su Luzzi. Scena surreale

Cosa sta succedendo il caos sui social network a causa del mancato provvedimento da parte del Grande Fratello verso alcuni gieffini. Lo stesso Alfonso Signorini si era lamentato sul web per la mancanza di empatia di fronte al dolore di una persona, in questo caso Beatrice Luzzi, da parte di alcuni concorrenti. Sembrava che il conduttore fosse pronto a richiamare questi gieffini. Invece, li invita solo a un momento di riflessione, nulla di più. D’altronde, c’è da dire, che non hanno violato alcun regolamento.

In questi casi, bisogna solo fare il conto con la propria coscienza. Intanto, però, il pubblico non accetta questa decisione presa dal reality show, che finisce nella bufera sui social. Nei giorni scorsi, si è parlato tanto di questa situazione, al punto che qualcuno ha richiesto delle squalifiche. Ma è chiaro che, come lo stesso Signorini fa notare stasera, non è stato violato il regolamento.

Pertanto, diversi telespettatori speravano comunque in un provvedimento per questi concorrenti del GF. Questo per aver toccato la sensibilità di una grande fetta di pubblico, che è rimasta sconvolta di fronte alla mancanza di sensibilità. Nel suo invito a riflettere, stasera, Signorini non cita chi è finito sotto accusa nei giorni scorsi.

La scena surreale arriva quando manda in onda un filmato che ritrae la Casa di Cinecittà il giorno in cui Beatrice Luzzi ha saputo della morte del padre ed è uscita dalla porta rossa. Non vengono trasmesse tutte quelle clip che hanno generato polemiche. Nel filmato appaiono sconvolti e provati Vittorio Menozzi, Fiordaliso, Monia e Greta Rossetti.

E fin qui, il video riporta ciò che realmente è accaduto. Ma ecco che appaiono anche Letizia Petris e Rosy Chin, le quali al contrario sono tra coloro che sono finiti nella bufera per la mancanza di sensibilità. Qualche secondo del filmato mostra addirittura un discorso di Letizia, legato alla morte del padre di Beatrice, visto che lei ha già affrontato questo lutto.

Eppure proprio la Petris non aveva alcuna intenzione di interrompere i festeggiamenti per il dolore che stava affrontando una persona con cui ha condiviso per mesi una casa. Nelle scorse ore si parlava di un invito da parte degli autori di fare le valigie a vari concorrenti del Grande Fratello.

Questo aveva fatto pensare che sarebbe arrivato un televoto flash, per accontentare il pubblico rimasto deluso e sconcertato dalle scene andate in onda. Invece, Signorini si limita a fare un discorso a questi gieffini e addirittura preferisce anche non citarli:

“Vedendo alcune immagini sono rimasto veramente addolorato. Vi conosco, però quello che ho visto non mi è piaciuto. Cosa che non ho mai fatto prima, ho pubblicato questo post su Instagram. Vedere Rosanna e Monia chiedere un po’ di rispetto poche ore dopo aver avuto la notizia, mi ha disturbato. Come vedere uno di voi, che fino a prima era depresso, abbracciare e pomiciare con un manichino. Anche se uno può non andare d’accordo, di fronte a un lutto bisogna fare un passo indietro, bisogna avere rispetto di quello che è successo”

Detto ciò, Alfonso fa notare che esiste il rispetto e la sensibilità. “Se non ci sono i principi nella vita non si va da nessuna parte. Tutto il web è insorto”, dichiara Signorini in diretta. Il conduttore, però, ci tiene a precisare che la sua non è una romanzina, bensì un discorso per portarli a riflettere.