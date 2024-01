GF, Luzzi: giuste analisi di Greta e Stefano. Vittorio top con Varrese

Continuano le polemiche sulla mancanza di empatia da parte di vari concorrenti per la morte del padre di Beatrice Luzzi. Questi gieffini del Grande Fratello 2023 sono finiti inevitabilmente nella bufera. In particolare, si parla di Letizia Petris, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri e Rosy Chin. La morte di un genitore va di sicuro oltre un gioco televisivo. Eppure questi concorrenti non sono riusciti proprio a non festeggiare di fronte all’uscita di Beatrice.

Non sanno, probabilmente, che Luzzi potrebbe presto rientrare e che fuori sul web si è scatenata una bufera. Persino Alfonso Signorini si è schierato contro di loro, dissociandosi dal comportamento poco carino avuto dopo l’uscita dell’attrice, in lutto per la morte del padre. Vari volti, come Rita Dalla Chiesa, Adriana Volpe, Myrta Merlino e Anna Pettinelli, si sono espressi negativamente su questi concorrenti.

A fare un’analisi giusta della situazione ci pensa Greta Rossetti al GF, riguardo ciò che sta accadendo nella Casa. Nella giornata di ieri, improvvisamente, gli animi dei gieffini in festa per l’uscita di Beatrice si sono placati. A questo punto, Fiordaliso ha iniziato a pensare che i coinquilini fossero con l’umore a terra per quanto accaduto alla Luzzi.

Ma Greta, parlando con la cantante, ha rappresentato la voce del pubblico: “Non mi sembra che sia così, perché sennò era anche così ieri, che vanno a scoppio ritardato?”. Una giusta osservazione, visto che dal momento in cui i concorrenti hanno saputo dell’uscita di Beatrice dal GF per via della morte del padre molti di loro non hanno avuto alcun ritegno.

Nessuno crede che dovessero restarsene a piangere e in silenzio, ma almeno avrebbero dovuto evitare schiamazzi, canti e scenette alquanto squallide. Ed ecco che molti telespettatori oggi chiedono una punizione per questi gieffini, che hanno decisamente lasciato senza parole.

Grande Fratello: Varrese e il suo monologo, Vittorio rispetta Beatrice Luzzi

Intanto, Vittorio Menozzi sta dimostrando di essere un vero amico di Beatrice Luzzi. Il gieffino sta affrontando con lei, a distanza, il lutto del padre Paolo. Stefano Miele, anche lui sostenitore dell’attrice, ha deciso di consolare e rassicurare il modello. In questa circostanza, lo stilista ha ammesso di essersi chiesto cosa avrebbe fatto Luzzi al loro posto:

“Mi sono chiesto se fosse deceduto il papà di un’altra persona Beatrice sarebbe stata capace di condurci… Nell’arco della giornata ho pensato a lei perché mi sono mancati quei momenti in cui dice ‘che cosa facciamo oggi per pranzo? Hai parlato con Rosy? Hai parlato con Sergio?’. Avere questa determinazione, oppure quando ci viene a svegliare e dice ‘dobbiamo andare adesso, dobbiamo andare di là, vestiti, prepariamoci’”

Stefano è andato avanti con la sua analisi, facendo notare che dovrebbero trarne ispirazione da quanto accaduto e riflettere. Nel frattempo, Massimiliano Varrese compie gli anni e festeggia con i suoi coinquilini il compleanno. In questa circostanza, ecco che l’attore si è lasciato andare a un lungo monologo, che ha anche commosso i suoi amici.

Tra gli occhi lucidi e gli inquilini presenti, viene notata l’assenza di Vittorio Menozzi. Ebbene il modello sorprende ancora il pubblico. Durante il monologo di Varrese, Vittorio preferisce restarsene fuori in giardino e parlare da solo in inglese. Lo stesso Massimiliano si dice dispiaciuto per l’assenza di Menozzi e, intanto, fuori dalla Casa il pubblico applaude.

Il modello ha chiaramente capito che determinati concorrenti non hanno portato alcun rispetto alla loro coinquilina Beatrice, sua amica e non sono riusciti a mettere da parte il gioco di fronte alla morte di un genitore. Tra questi anche Varrese, che da sempre cerca di schiacciarla, non riuscendoci. Probabilmente Vittorio ha voluto così dare una lezione all’attore, non dandogli importanza anche in assenza della Luzzi.