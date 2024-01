GF, lutto per la Luzzi: Signorini fa a pezzi i concorrenti (e a ragione)

Alfonso Signorini furioso con i concorrenti del Grande Fratello. Ma, si proceda con ordine. Oggi, 3 dicembre, Beatrice Luzzi ha dovuto abbandonare la Casa a causa della morte del padre. A seguito dell’annuncio dell’abbandono, in tantissimi sul web hanno espresso il proprio sostengo per l’attrice. Stessa cosa, però, non si può dire per gli inquilini della Casa. Alcune ore dopo l’uscita di Beatrice, i concorrenti sono stati informati della tragedia che ha colpito la loro compagna. Nonostante la triste notizia, però, la reazione dei gieffini ha lasciato gli spettatori del GF completamente basiti.

Se da un lato, Fiordaliso, Vittorio, Sergio, Rosy, Monia, Greta e Federico si sono rifugiati in giardino per rispettare in silenzio il momento; dall’altro, c’è chi invece si è preoccupato solamente della possibile assenza di feste o aperitivi e a cosa fare per intrattenersi nel resto della giornata. In particolare, le telecamere hanno ripreso Perla, Letizia e Paolo discutere come se niente fosse delle attività da fare o di quali vestiti indossare. Allo stesso modo, Anita si è lamentata per l’assenza dell’abituale aperitivo e ha chiesto al GF di poter guardare un film per evitare di annoiarsi. Inoltre, quando Marco Maddaloni le ha fatto notare che il prossimo venerdì potrebbe saltare la serata, la ragazza ha subito risposto: “No no si fa, è il compleanno di Max”.

Insomma, dei comportamenti assolutamente indelicati e agghiaccianti, che hanno provocato lo sdegno anche dello stesso conduttore del programma, Alfonso Signorini. Il giornalista ha prima pubblicato una storia e successivamente un post sul suo profilo Instagram con la foto di copertina di Chi di Natale insieme a tutto il cast dell’odierna edizione del Grande Fratello. A corredo del post, ha poi scritto queste dure parole: “La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole”.

“A lunedì”, ha aggiunto Signorini, anticipando un probabile duro rimprovero agli inquilini nella prossima puntata del Grande Fratello. L’opinione di Alfonso coincide naturalmente con quella dei numerosi spettatori fedeli del GF, che hanno richiesto a gran voce un provvedimento esemplare per il comportamento tenuto quest’oggi.

Alla luce di tutto ciò, poi, c’è addirittura chi rivendica il cast dello scorso anno, che è stato rinnegato pubblicamente dal giornalista. A detta di molti utenti, infatti, quello che si è visto nelle ultime ore supera di gran lunga quanto successo nella scorsa edizione, ritenendo ingiusta la “damnatio memoriae” riservata agli ex vipponi. A questo punto, non resta che attendere la puntata di lunedì 8 gennaio per vedere in diretta cosa succederà tra Signorini e il resto degli attuali gieffini.