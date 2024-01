GF: lutto per la Luzzi, ma in Casa si pensa all’aperitivo

A causa della morte del padre, Beatrice Luzzi ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello. Mentre si cerca di capire se l’abbandono sia definitivo o meno, sono migliaia le reazioni sul web di sostegno per Beatrice. Differente è stata la reazione in Casa, tra chi si è dispiaciuto molto e spera in un suo ritorno, e chi invece pensa a festeggiare la serata con un “bell’aperitivo”.

L’abbandono di Beatrice è stata una doccia fredda per gli ammiratori del programma. Ormai protagonista indiscussa del reality. Era uscita qualche settimana fa perché il padre doveva subire un’operazione. Poi rientrata dopo che la situazione era fuori pericolo. Oggi la terribile notizia, nessuno questa mattina si sarebbe aspettato un epilogo del genere.

Tantissimi i commenti di vicinanza all’attrice, in molti l’hanno coronata come “vincitrice morale” e anche tanti vip hanno mostrato cordoglio alla Luzzi. Tra questi Adriana Volpe, colpita da una vicenda simile durante la sua edizione: “Condoglianze Beatrice, per tutti sei la vincitrice morale di questa edizione. L’unica che non si è piegata alle cattiverie e alle angherie gratuite“. Anche Daniela Martari ha scritto: “A quei quattro scappati di casa rimasti al Grande Fratello fategli sapere che il padre di Beatrice è morto, almeno gli evitate le pessime figure di merda che stanno facendo in queste ore insieme a tutte quelle fatte in 3 mesi di trasmissione. Vergogna“.

Patrizia Rossetti le ha dedicato un pensiero: “Il mio pensiero va a Beatrice Luzzi. Oggi mi stringo alla donna che ha dimostrato, in questi mesi, di essere sempre forte e coraggiosa. Ora per lei è arrivato il momento più duro; adesso si annullano i giochi. E’ necessario l’affetto e l’unione di tutti, a prescindere dal reality, dagli amici e dalle simpatie o antipatie varie. Questa è la vita vera e da donna capisco ed immagino il dispiacere e la tristezza che arreca la perdita di un padre. […] Ti sono vicina. Un grande abbraccio“.

Le reazioni in Casa

Lo stesso affetto e la stessa vicinanza che sta avendo fuori dalla Casa, com’è sempre stato sin dall’inizio del reality, non è uguale alla reazione degli altri inquilini. Stamattina è stata data loro la notizia che Beatrice fosse uscita “per motivi personali“, non parlando ancora di abbandono. Ma nessuno si è preoccupato molto, se non Fiordaliso e Vittorio Menozzi, ma entrambi convinti che presto sarebbe rientrata.

Poche ore fa, invece, è stato loro comunicato il motivo. Subito gli spettatori hanno notato che, mentre c’era chi, alla notizia, è caduto in un profondo momento di sconforto, altri si sono messi a chiacchierare e a pensare all’aperitivo che si sarebbe svolto in serata.

Molti utenti hanno messo a confronto le immagini in giardino, dove Fiordaliso, Vittorio, Sergio, Rosy, Monia, Greta e Federico erano in silenzio o piangevano. Subito dopo invece le immagini della camera dove Letizia, Perla e Paolo pensavano alla serata, a cosa indossare, se fosse meglio fare spa o piscina.

I ragazzi in casa l’hanno appena saputo zia fiorda Rosy e Vittorio piangono, la reazione diversa dei due gruppi. #GrandeFratello pic.twitter.com/tnBXZuMB6q — 𝙢𝙖𝙧𝙮 ❄️ (@cuorebianko) January 3, 2024

Poi gli autori hanno deciso di annullare l’aperitivo e Anita Olivieri ha chiesto di poter vedere almeno un film comico per non annoiarsi.

La pluriraccomandata si lamenta che non faranno feste e aperitivi e al posto di stare buttata su un divano vorrebbe un film comico.

Questa è tre mesi che non fa un cazzo dalla mattina alla sera ma ora si lamenta proprio questa settimana #GrandeFratello pic.twitter.com/6Mf4e2TmUO — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) January 3, 2024

La scarsa sensibilità da parte di alcuni concorrenti ha fatto scatenare il web che ha confermato l’idea sulla poca empatia della maggior parte degli inquilini. Non è la prima volta che accade un lutto in Casa, ma il caso di Dayane Mello ci insegna come, in momenti come questi, le rivalità e il gioco possono essere messi da parte. Forse in questa edizione non tutti sono in grado di farlo.