Grande Fratello 30° puntata: televoto, Anita distrutta, Mirko on fire

La 30esima puntata del Grande Fratello 2023/24 ha visto ancora come grande protagonista Beatrice Luzzi, la quale è tornata a sorpresa in gioco dopo la recente morte del padre. La regina di cuori è rientrata nella Casa di Cinecittà, ma non subito. Prima Alfonso Signorini ha fatto un’introduzione, per poi salutare l’attrice, che è tornata in confessionale. A questo punto, il conduttore ha permesso alla protagonista di questa edizione di rientrare in gioco gradualmente.

Il padrone di casa ha innanzitutto fatto un discorso ai concorrenti, che però ha generato non poche polemiche. Il reality show è finito nella bufera per via del mancato provvedimento verso i gieffini che hanno sconvolto il pubblico nei giorni scorsi dopo l’uscita di Luzzi dalla Casa. Ed ecco che è poi finalmente arrivato il momento di assistere al ritorno, fatto con grande eleganza, di Beatrice.

Luzzi è tornata al GF ed è subito entrata nel vivo del gioco, quando Vittorio Menozzi è finito sotto accusa. Alfonso Signorini è entrato nel discorso attraverso l’avvicinamento che c’è stato tra Massimiliano Varrese e Monia. L’attore ha accusato, seguito da Paolo, Letizia, Perla e Anita, di aver osservato con attenzione Monia in costume da bagno.

Addirittura Perla e Paolo si sono uniti alle accuse di Massimiliano, parlando di altri strani momenti in cui Menozzi avrebbe mostrato questo suo lato di ‘osservatore indiscreto’. Vittorio è apparso sconvolto, sebbene una parte della questione la sapesse già, vista la discussione avuta con Varrese in precedenza.

Sapere che anche altri concorrenti lo stanno attaccando su questo punto di vista, il gieffino ha dimostrato tutto il suo dispiacere. Ma ha voluto farsi una grande risata, con Signorini che l’ha sostenuto, ritenendo questi attacchi per nulla veritieri. Ed ecco che in difesa di Vittorio è spuntata Beatrice.

Luzzi, probabilmente capendo la difficoltà di Menozzi di difendersi, ha subito azzittito Letizia e Paolo. “Penso che questi discorsi siano pretestuosi”, ha tuonato Signorini in diretta parlando con Paolo, che ha continuato ad accusare Vittorio. Varrese ha parlato di atteggiamenti particolari, tanto che Menozzi ha chiesto di mandare in onda la clip a cui si riferisce. Monia stessa ha preso le difese di Vittorio, confermando in diretta di non essersi sentita in alcun modo a disagio.

La puntata è andata avanti con Monia, che ha avuto la possibilità di riabbracciare sua madre. Alfonso ha invitato Varrese a salutare la mamma della sua ex fidanzata, che in passato ha avuto modo di conoscere.

Grande Fratello: Signorini asfalta Anita in diretta, pubblico in delirio

Signorini ha deciso di affrontare il discorso legato a un piccolo scontro tra Giuseppe Garibaldi e Stefano. Quest’ultimo ha accusato in questi giorni di distinguere “uomo e donna” e di dire “ho amici gay” per giustificarsi. Ma Alfonso si è concentrato su Anita Olivieri, che ha giustificato l’amico facendo presente che viene da un paesino calabrese.

Come ha fatto notare Signorini, l’ignoranza non può dipendere da un paesino, nel 2024. C’è anche nelle grandi città, questo è poco ma sicuro. Il conduttore ha tuonato così contro Anita:

“Tu per affetto dici ‘non puoi pretendere da uno che arriva da un paesino’, ma oggi non esistono i paesini in questo. Viene dal profondo Sud? Ma chi se ne frega, oggi non è più tollerabile questo. Oggi l’ignoranza non dovrebbe esserci. Non è che per difendere bisogna dire le scemenze”

Allo stesso tempo, Signorini ha sottolineato di aver trovato l’attacco di Stefano pretestuoso. Più volte Alfonso ha stroncato Anita, accusandola di aver fatto un discorso indigesto e classista. Gli attacchi del conduttore hanno ricevuto un grande applauso dai presenti in studio.

Mirko Brunetti e i confronti a distanza con Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi

Nuovo confronto a distanza tra Mirko e Perla. La Vatiero, nei giorni scorsi, ha avuto tra le mani la lettera che l’ex fidanzato le ha scritto per il suo compleanno. Dopo averla lettera, la gieffina si è detta sicura del fatto che oggi la loro relazione sarebbe diversa rispetto a quella vissuta in passato. Perla crede che siano cresciuti entrambi e starebbero bene insieme. La Vatiero ha lasciato nuovamente la porta aperta a un ritorno di fiamma con Mirko.

Brunetti ha concordato con lei, facendo notare che hanno bisogno di avere un confronto lontano dalle telecamere. Ciò avverrà quando il gioco nella Casa di Cinecittà per Perla sarà finito. Arrivando a questa conclusione, Alfonso è tornato indietro di una settimana, a quando Mirko ha accusato Giuseppe Garibaldi di essere “un grande giocatore”.

Perla ha difeso subito l’amico, contrastando l’accusa dell’ex fidanzato. Stasera, Signorini ha permesso a Mirko e Garibaldi di avere un confronto a distanza. Brunetti ha difeso Vittorio, il quale era stato accusato poco prima di aver deriso alle spalle Federico con Sergio. Dopo di che, ha ribadito che Giuseppe per lui è un giocatore. Brunetti ha asfaltato il gieffino calabrese dallo studio:

“Non sopporto l’incoerenza. Io vedo malizia. Hai detto che sono invidioso perché io sono fuori. Ti dico che stare qui, per come stanno andando le cose, è un premio. Io non ce l’ho con la persona, ma è relativo al gioco”

Oltre Perla, anche Greta Rossetti ha difeso Garibaldi, sottolineando di non vedere malizia nei suoi gesti. Beatrice Luzzi è intervenuto, appoggiando il discorso di Mirko. Non solo, l’attrice ci ha tenuto a ringraziare tutti gli ex gieffini per la corona di fiori ricevuta per il padre.

“Avete creato un caso su Vittorio, ma ho visto te e Giuseppe mentre Perla stava facendo la doccia e qualcuno ha detto ‘la carne è carne’. Deve valere per tutti”, così Brunetti ha stroncato Massimiliano Varrese, che ha tentato di difendere Garibaldi, tornando sugli attacchi riservati a Vittorio. In realtà, però, i due gieffini erano solo presenti nel momento in cui la frase è stata pronunciata da Stefano.

La puntata è andata avanti con una sorpresa per Varrese: suo padre è entrato nella Casa di Cinecittà per abbracciarlo. Papà Antonio si è commosso nel rivedere suo figlio dopo tutti questi mesi.

Grande Fratello 30° puntata, i nominati: chi è finito al televoto

Nei giorni scorsi, con l’uscita di Beatrice Luzzi, è stato annullato il televoto. Proprio i gieffini che stasera rischiavano di uscire, sono finiti in automatico nella nuova sfida. Dunque automaticamente Beatrice, Monia, Federico e Rosanna sono al televoto a eliminazione. A loro si sono uniti: Sergio, Stefano, Paolo e Anita.