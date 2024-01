Beatrice Luzzi torna al GF da vera regina! Ritorno con eleganza

Beatrice Luzzi ritorna ufficialmente in gioco al Grande Fratello. La grande protagonista di questa edizione è stata pregata dai suoi fan di tornare nella Casa di Cinecittà. Il suo pubblico si è affezionato talmente tanto a lei che in questi giorni, dopo la morte del padre, c’è stato un enorme abbraccio virtuale per lei. La decisione presa da Beatrice fa più che piacere ad Alfonso Signorini, che le dà nella diretta dell’8 gennaio 2024 il bentornata.

Prima del suo ingresso e di affrontare con gli altri gieffini l’argomento, Signorini fa una breve introduzione:

“Molti mi hanno scritto e ho scritto anche io, chiedendomi cosa avesse intenzione di fare Beatrice. Lei ha passato momenti difficili. Anche se lei è una donna dalle idee molto chiare, ma era molto combattuta su questa decisione, pensando al pubblico. Di fronte a un evento del genere non possiamo privare a un concorrente di tornare. Abbiamo avuto casi analoghi. Ricordo Antonino Spinalbese e la Miconi. La stessa cosa è successa a Beatrice”

Cesara Buonamici spera di vederla tornare più forte, ma anche più pacifica dentro la Casa di Cinecittà. Intanto, da fuori sono forti gli applausi da parte dei telespettatori, emozionati di vederla di nuovo in quel confessionale. Prima di permetterle di uscire di lì per raggiungere i suoi coinquilini, ecco che Signorini fa un discorso per i concorrenti che hanno generato polemiche nei giorni scorsi.

Nessun terremoto caratterizza questo momento e questo genera malumore sul web, dove il Grande Fratello finisce nella bufera. Dopo il discorso di Signorini, viene letta la lettera che Beatrice ha chiesto di mandare in onda che ha scritto per la morte del padre. Tanta commozione dentro e fuori la Casa di Cinecittà.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi: ritorno elegante e tra le lacrime

Con un freeze, Beatrice Luzzi esce dal confessionale e si presenta di fronte ai suoi coinquilini. Non passano inosservati Vittorio e Federico, che non riescono a trattenere le lacrime. Un ritorno da grande regina, tra gli applausi del pubblico in studio e dei telespettatori sul web. L’attrice torna trionfante e fa ovviamente il suo discorso in diretta:

“Purtroppo è successo quello che sapete. Sono stata investita da un dolore enorme. Non vi nego che è stata una decisione difficilissima. Mi sono ricordata le parole di mio padre nell’ultimo incontro avuto a Natale: ‘Questa volta Bea non mollare come hai fatto altre volte’. Per onorare lui, sapendo che assisteranno mia mamma, ho deciso che era giusto continuare questo percorso cercando di rappresentare al meglio i valori con cui loro mi hanno cresciuta”

Alfonso Signorini ci tiene a precisare che questa è una scelta personale e che non dovrebbe essere giudicata da nessuno. Invita così i gieffini ad accettare la decisione di Beatrice di tornare in gioco, sebbene stia ancora affrontando il lutto. Intanto, la protagonista di questa edizione riabbraccia tutti, anche chi non ha mostrato sensibilità e ha festeggiato dopo la sua uscita, con grande eleganza!