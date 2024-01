GF: Vittorio spia le ragazze? Le strane insinuazioni di Massimiliano

In queste ore, in Casa, alcuni concorrenti stanno accusando Vittorio Menozzi di provarci con le donne lì presenti e di mancare loro di rispetto.

In particolare, questa mattina, Massimiliano Varrese si è mostrato molto arrabbiato durante una conversazione con Letizia Petris. Secondo lui, Vittorio non rispetta le donne in Casa, spiandole mentre si cambiano. L’attore sostiene soprattutto che il ragazzo non rispetta la sua situazione con Monia La Ferrera.

“Secondo me ci sono dei limiti da rispettare, datti una regolata ca**o, se no te lo dico io quali so i limiti, te li insegno io. Va bene tutto, ma fino ad un certo punto se permetti. Adesso glielo ho fatto capire, adesso mi calmo se no sgravo. Però per me nella vita ci sono dei limiti che vanno rispettati. Sono io il primo che se c’è una ragazza in mutandine e reggiseno, mi giro dall’altra parte ed esco dalla stanza. Addirittura non mi permetto io di andare lì da Monia mentre sta con il cu*o di fuori, non lo so, o ti dai una regolata o te la faccio dare io“.

ma questo soggetto non sta bene può anche smetterla di minacciare la gente direi #grandefratello pic.twitter.com/dHRz3gHo2y — ❔ (@preoccuparci) January 8, 2024

Varrese è dell’idea che Menozzi non rispetta le donne e la loro intimità. Stessa tesi sostenuta da Anita Olivieri, che ha detto che il giovane la spia mentre si cambia il costume.

“L’altra volta io avevo l’accappatoio e mi stavo cambiando, l’altra volta mi sono messa la felpa lunga, nella mia testa avevo l’accappatoio, mi sono abbassata i pantaloni e avevo il sedere di fuori e avevo Vittorio e lui fa: ‘Ah’, poi si è messo seduto sul letto di Paolo per guardare“.

NON LORO FACENDO PASSARE COME MANIACO VITTORIO CHE È LETTERALMENTE L’UNICO CHE RISPETTA LE DONNE.

DISSOCIATI.

🧘‍♀️🧘‍♀️🧘‍♀️🧘‍♀️🧘‍♀️🧘‍♀️🧘‍♀️🧘‍♀️🧘‍♀️#grandefratello

pic.twitter.com/GhsP3GVg9G — RØ 🏳️‍🌈⃤── (@LaRo__91) January 8, 2024

In tutto ciò una parte della Casa non è d’accordo, in primis Monia. Secondo lui Massimiliano si è inventato questa storia e vede “dei mostri dove non ci sono“. Vittorio si è anche mostrato particolarmente preoccupato, spiegando di avere paura a rispondergli.

Sul web, in molti temono sempre di più le reazioni esagerate dell’attore che è sempre più infastidito nei confronti di Menozzi, soprattutto da quando è uscita Beatrice Luzzi. Infatti, tanti sostengono che sia diventato il nuovo “capro espiatorio” e che ora in Varrese è nata la gelosia nei suoi confronti.

Già qualche giorno fa, Massimiliano ha messo in guardia Monia da lui, sostenendo appunto che in realtà ci stesse provando perché è solito “inserirsi nelle coppie”. Ma gli spettatori difendono Vittorio dalle insinuazioni dell’attore che ormai è sempre meno voluto e apprezzato dagli utenti che invocano da mesi la sua squalifica.

La liason tra Massimiliano e Monia

In Casa è nata una nuova coppia, si tratta di Varrese e La Ferrera. I due avevano avuto una storia 15 anni fa e si sono ritrovati nello stesso programma. Questo ritorno di fiamma per molti era scontato ma la maggior parte degli inquilini fanno il tifo per loro. Di nascosto dagli altri, in confessionale, c’è stato anche un bacio, che verrà mostrato questa sera in puntata.

In molti sospettano, però, che questo avvicinamento non sia del tutto spontaneo. Varrese ha sempre voluto una storia all’interno della Casa. Ci aveva provato con Heidi Baci, ma poi lei ha abbandonato (soprattutto a causa sua) e poi ha provato un approccio con Beatrice, che però non è funzionato affatto. Monia, da parte sua, inizialmente non sembrava intenzionata, poi è andata in nomination. Forse la paura di uscire l’ha spinta a fare quel passo in più.