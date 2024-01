GF, Massimiliano e Monia: il gesto inaspettato in confessionale

Una nuova coppia è nata all’interno della Casa del Grande Fratello. Dopo i vari tentennamenti c’è stato il bacio tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese. I due erano stati insieme 15 anni fa e si sono ritrovati all’interno dello stesso programma. Insomma, il loro destino era già scritto e, forse spinti da diversi fattori, finalmente è scattato il bacio.

La notte tra il 4 e il 5 gennaio, in Casa, hanno festeggiato il compleanno di Massimiliano e nella notte la coppia è entrata in confessionale. Qui sembra che lei lo abbia baciato. Nessuno ha visto niente, ma poi la pagina ufficiale del GF ha pubblicato un video dove i due parlano di ciò che è accaduto lì dentro.

“Ti sei sentita libera nel posto più spiato del Grande Fratello“, ha ironizzato Varrese e poi hanno detto di sentirsi due 15enni. Dal discorso pubblicato sembra che Monia si sia girata improvvisamente per baciargli la guancia per fargli gli auguri ed invece è scattato un vero e proprio bacio. I due hanno deciso di non raccontare nulla a nessuno ma lunedì verrà mostrato tutto in puntata.

A molti però non convince questo improvviso riavvicinamento. Molti sospettano che Massimiliano sia in cerca di una storia, come ha dimostrato con Heidi Baci, poi con Beatrice Luzzi, con cui ha cercato un approccio (ma con scarsi risultati), ed ora con Monia.

Lei invece è in nomination e tutti hanno notato che da quando è a rischio eliminazione ha mostrato un particolare interesse che prima aveva per altri inquilini. Nonostante il televoto sia stato annullato a causa dell’uscita improvvisa di Beatrice, in Casa non sono stati avvisati e quindi La Ferrera potrebbe ancora aver paura di uscire.

Il terzo incomodo: Vittorio

Massimiliano teme però che Vittorio Menozzi si possa intromettere in questa storia con Monia. Nonostante il ragazzo ha semplicemente un rapporto di amicizia con la nuova entrata e nonostante, da quando è uscita la Luzzi, non fa che pensare a lei, Varrese lo tiene d’occhio.

Durante una delle ultime conversazioni, l’attore ha messo in guardia Monia dal 23enne, ritenendolo “pericoloso“. Secondo lui, Vittorio si inserisce in tutte le coppie “per fare dinamica“. Pensiero non condiviso da La Ferrera e da Greta, ma invece ampiamente sostenuto da Rosy. Dall’uscita di Beatrice, sembra dunque essere Menozzi il nuovo obiettivo di Massimiliano.