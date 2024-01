GF: Massimiliano e Monia complici, ritorno di fiamma o strategia?

Nella Casa del Grande Fratello c’è un avvicinamento particolare tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. I due, nel passato, hanno avuto una storia, 15 anni fa, ed ora si sono ritrovati all’interno del reality.

Mentre nel primo mese tra i due non c’è stato alcun tipo di avvicinamento, se non qualche chiacchiera sul passato, ora la situazione sembra cambiata. Forse complice il fatto che la ragazza potrebbe uscire, essendo in nomination. Ma, in questi giorni, entrambi hanno confermato che c’è un particolare avvicinamento. A qualcuno questa storia insospettisce, potrebbe essere strategia.

Secondo le inquiline con cui Monia si è confidata, ora lei si sta lasciando andare di più e vedono che c’è affinità con Varrese.

“Non mi dispiace Massimiliano, è un bell’uomo, ha un bel carattere, è un gentiluomo. Se provo friccicorio quando lo vedo? Quello no, però mi fa stare bene. È quello che mi manca, anche se mi fa stare tanto bene“.

Poi i due hanno fatto una lunga chiacchierata e l’attore ha ammesso di provare imbarazzo in sua compagnia. Ha anche detto che con lei si sente finalmente capito, come ancora non gli era mai successo in quella Casa.

“Non pensavo di provare imbarazzo così, da una parte è carino, è bello, dall’altra è spaventoso. […] Tra me e te non c’è niente di razionale, però stiamo usando anche una certa maturità nell’affrontare le cose. […] Non mi va di pensare a che forma potrebbe prendere la cosa tra noi, perché ci sono tante situazioni fuori, altrimenti sarebbe stato più leggero, ci saremmo buttati. […] È la prima volta che c’è Massimiliano vero fino in fondo qui dentro, sono sempre stato io, però ci sei te che mi rassereni. Se non ci fossi stata te non so come sarei stato adesso, mi sento capito e mi sento protetto“.

In un momento di chiacchiere con Greta Rossetti, Monia ha anche ammesso che con Varrese “si sente a casa“: “Sono un po’ emozionata, mi fa piacere se lui si avvicina, è normale che lo guardo, la mattina appena mi sveglio guardo se è nel letto“. L’attore ha ammesso di aver ritrovato la serenità grazie a La Ferrera e di sentirsi protetto da lei, soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti accaduti.

Ma in molti, sul web, non credono molto alla spontaneità di questo avvicinamento. Certamente per la ragazza un flirt con Massimiliano servirebbe a darle più possibilità per farla rimanere all’interno del programma. Altri sostengono che Varrese voglia sfruttare questa situazione “per ripulirsi l’immagine“, dopo essere stato a rischio squalifica a causa dei comportamenti avuti nei confronti di Beatrice Luzzi.

L’ingresso di Monia

Il 4 dicembre è entrata in Casa una donna del passato di Massimiliano. I due sono stati fidanzati 15 anni fa per circa un anno ed hanno anche convissuto. Si erano conosciuti in aeroporto, lei era un’assistente di volo. Oggi Monia vive ad Acitrezza e lavora nel settore edile. Ha due bambine avute dal calciatore polacco Blazej Augustyn.

Il suo ingresso ha stupito molto Massimiliano che non la vedeva da anni, anche se ha ammesso di averla chiamata poco prima di entrare in Casa. I due hanno raccontato di non essersi lasciati male ma di aver chiuso la relazione poiché lui stava affrontando un periodo molto duro che lo ha portato ad allontanarsi.

Oggi sicuramente ricontrarsi all’interno del reality può aiutarli a farli tornare su vecchie questioni rimaste irrisolte e magari anche a cercare di riprovarci, nonostante siano cambiate molte cose in questi 15 anni.