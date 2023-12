GF, Schwazer va via ed entra Monia: Varrese si sbugiarda da solo

Alex Schwazer ha abbandonato il Grande Fratello 2023 poco prima dell’ingresso della nuova concorrente, Monia La Ferrera, l’ex fidanzata di Massimiliano Varrese. Per un concorrente che va via, un altro arriva. Andando con ordine, lo sportivo ha deciso di lasciare il gioco, durante la 24esima puntata. Inizialmente Alfonso Signorini ha chiesto al marciatore di recarsi sulla passerella. Qui Schwazer ha riabbracciato sua moglie e i suoi due figli. Un momento molto dolce ed emozionante, durante il quale la figlia non ha trattenuto le lacrime nel vederlo.

Questo momento ha colpito anche Signorini, che ha subito capito che Alex potrebbe essere rimasto scosso da questo. Lo stesso marciatore, dopo aver ricevuto la sentenza negativa sul suo futuro alle Olimpiadi, aveva espresso la sua volontà di lasciare il gioco e ha retto fino a stasera. Signorini, vedendolo pensieroso, gli ha chiesto di riflettere sul suo percorso nella Casa di Cinecittà, per scegliere se lasciare il gioco oppure andare avanti toccando anche le festività di Natale.

Proprio Alex ha perso al televoto di stasera, con il 4% delle preferenze. Non sarebbe stato eliminato, ma sarebbe finito in automatico tra i nominati delle nomination di questa puntata, ma Schwazer ha scelto di lasciare il Grande Fratello. Già prima del risultato aveva detto ai suoi ormai ex coinquilini che sarebbe andato via con la sua famiglia, eliminandosi.

Alex ha così abbandonato il reality show: “Sono qui da quasi tre mesi, ho dato quello che potevo. Quindi decido di lasciare la Casa”. Alfonso ha chiesto allo sportivo di farsi accompagnare fino alla porta da tutti gli altri gieffini e l’ha salutato: “So che a loro li hai già salutati durante la pubblicità. Vorrei chiederti di comunicarlo tu alla tua famiglia, sei stato un grande concorrente”.

Grande Fratello 2023: Massimiliano accoglie l’ex fidanzata Monia e insospettisce

Al GF, dopo Greta Rossetti, è arrivata un’altra nuova concorrente: Monia La Ferrera. Non sarà una gieffina qualunque nella Casa di Cinecittà, ma rappresenta un buon potenziale per creare delle dinamiche con protagonista Massimiliano Varrese. Lei è la sua ex fidanzata e non si vedono da ben 15 anni. Hanno convissuto per 9 anni e oggi Monia è una mamma di due figli, single.

Prima di far sapere a Massimiliano la notizia, Alfonso ha deciso di parlarne solo con le donne della Casa, che si sono godute la scena dal confessionale. Solo, in salotto, l’attore freezato si è ritrovato di fronte a Monia. “Ma veramente?”, è stata la sua prima reazione. Lei ha riso per tutto il tempo, probabilmente emozionata e nervosa.

Monia gli ha subito fatto sapere che il destino ha permesso loro di rivedersi. “Sono contenta di vivere questa esperienza con te! Sarà un’esperienza bellissima”, ha dichiarato La Ferrera prima di abbracciare l’ex fidanzato. Quando Alfonso si è collegato con loro, Monia ha ricordato che dopo la loro rottura Varrese si è recato in un monastero.

Massimiliano, però, ha smentito le loro stesse dichiarazioni. Avevano detto entrambi che non si sentivano da anni. Eppure ecco che lo stesso Varrese ha svelato di aver cercato Monia proprio prima di entrare nella Casa di Cinecittà. Questo ha chiaramente insospettito parecchio i telespettatori. Come Signorini ha sottolineato è alquanto curioso che dopo tanti anni, prima di entrare in gioco, a Massimiliano sia venuto in mente di cercare la sua vecchia fiamma.