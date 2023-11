Schwazer, verdetto Wada: strazio al GF. Alfonso e Mughini provati

Per Alex Schwazer è arrivata la decisione presa dell’Agenzia Antidoping. Il Grande Fratello ha già comunicato, nel segreto del confessionale, all’atleta il risultato. Lui stesso ha chiesto di poter rivelare ai suoi compagni d’avventura la decisione. È entrato nella Casa con la speranza di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024, così da poter permettere ai figli di vederlo vestire i panni di un grande atleta. Purtroppo la decisione finale non è stata positiva.

Infatti, Schwazer non potrà partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024, in quanto la Wada (l’agenzia mondiale antidoping) ha deciso di non ridurre la squalifica dell’atleta, campione olimpico a Pechino 2008. Lo stesso Alex in diretta, nel corso della 20esima puntata, rivela ai suoi coinquilini il verdetto, lasciando tutti senza parole. I suoi compagni d’avventura l’hanno accompagnato in questo percorso, durante il quale ogni giorno l’atleta ha dimostrato sotto l’occhio attento delle telecamere i suoi allenamenti.

Questo, però, non è bastato all’Agenzia Antidoping, che ha scelto di non ridurre la pena. I suoi coinquilini appaiono stare sconvolti e molto tristi per lui. Non mancano le lacrime, soprattutto quelle di Alfonso Signorini e Giampiero Mughini. Entrambi speravano tanto di poter vedere l’atleta tornare a gareggiare alle Olimpiadi 2024.

“Sarò sintetico, la decisione mi è stata annunciata dopo due anni. Non è stata favorevole. È una decisione sbagliata, perché non è stata ripresa in maniera neutra. Ho lottato per anni per la mia innocenza e pago questo fatto. Sono qui da dieci settimane con voi, ho sempre dato il massimo. Io rimpianti non ne ho. I prossimi giorni valuterò cosa fare sia con la mia squalifica che sulla mia permanenza nella Casa. Vi chiedo di non fare drammi, perché siamo fortunati e stiamo vivendo una bella esperienza”

Con la voce rotta, Signorini ammette di essere davvero molto dispiaciuto per la sentenza. Non riesce a trattenere la commozione durante la diretta del GF di stasera, in quanto è stato tra i primi a sperare che Alex avesse davvero una speranza.

“Ti sei allenato costantemente per poter regalare questo sogno, ma non ce l’abbiamo fatta. Mi sento di dirti che sei un campione e che non hai mai mollato il tuo obiettivo. E ti chiediamo di non mollare mai, perché siamo tutti con te. Hai ammesso i tuoi sbagli. Rimani un grande atleta. Abbiamo visto Alex alzarsi all’alba con la bottiglia dell’acqua sotto il braccio in silenzio raggiungere il tapis roulant ad allenarsi. Ecco cosa fa la stoffa di un grande atleta. Perdona la commozione”

Alfonso dà la parola a Giampiero Mughini, che tanto ci teneva a questo caso, come più volte ha fatto notare nella Casa di Cinecittà. Inizialmente il giornalista non riesce a parlare, in quanto non può trattenere le lacrime. Non appena trova la forza per dire la sua, dichiara:

“Alex ha sbagliato come capita agli esseri umani e ha pagato lautamente, come era giusto che fosse. Poi era tornato alle gare e aveva vinto subito le gare. Era allenato da Sandro Donati. Ed è arrivata la nuova squalifica. Ora l’atleta innocente chiede una riduzione di poche settimane che gli permetta di partecipare alle Olimpiadi”

Prende la parola Fiordaliso, la quale è anche lei provata. La cantante fa notare che Alex era consapevole che sarebbe successo questo. Anche Vittorio non riesce a non piangere per la sentenza dell’Agenza Antidoping Wada: “Non posso che ammirare un atleta così”.

Alex Schwazer: il confronto con la moglie dopo la sentenza dell’Agenzia Antidoping

Alfonso Signorini chiede a Schwazer di raggiungere la Mistery. Qui l’atleta esprime la sua opinione, rivelando che dopo l’uscita del suo docu-film su Netflix la situazione sarebbe cambiata:

“Me lo aspettavo per il docu film che è uscito a marzo ha influito molto, perché la riduzione mi era stata assicurato a dicembre e invece la Wada si è messa di traverso. Non potevo accettare e sono andato nelle varie sedi per lottare, questa cosa non è piaciuta. Io sicuramente andrò avanti con gli allenamenti, perché non mi va qui di perdere del tempo. Sono lontano da loro e sono entrato qui per allenarmi per bene. In questi giorni penserò a cosa fare nel mio futuro. Io non starò più male per le decisioni prese dallo sport. Il tempo è a mio sfavore, 39 anni sono tanti”

Cesara Buonamici in studio appare molto dispiaciuta e trova che la reazione di Schwazer alla sentenza dell’Agenzia Antidoping è “magnifica”. La giornalista ci tiene, inoltre, a sottolineare che “la vita non finisce mai”. A questo punto, Signorini permette ad Alex di avere un confronto con sua moglie Kathrin, che da casa sua si collega con il reality show:

“Mi dispiace tantissimo, proviamo a pensare positivo. A luglio tornerai a essere un atleta. I tuoi bambini vedranno altre gare, anche se non saranno le Olimpiadi. Sei un esempio per la gente che subisce ingiustizie come te e non molla. Sei tu che decidi quando finisce la tua carriera sportiva”

Nei prossimi giorni, come lui stesso conferma più volte, Schwazer deciderà cosa fare, ovvero se continuare questo percorso al GF oppure no. Dunque, è probabile che prossimamente l’atleta lasci la Casa di Cinecittà. Nel reality show, Alex si è sempre concentrato più sui suoi allenamenti che su altro. Ha discusso solo con Beatrice Luzzi e ha stretto tante amicizie con i suoi coinquilini.