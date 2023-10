Grande Fratello: Beatrice smonta Letizia-Paolo e asfalta Schwazer

Beatrice Luzzi è davvero la grande protagonista di questo Grande Fratello 2023. Riesce a mettere del suo in ogni blocco delle puntate che vanno in onda in diretta, in prima serata. Come fanno notare i suoi fan, è sempre al centro della scena, probabilmente perché è l’unica concorrente quest’anno a riuscire a conquistare l’attenzione di tutti. E riesce a farlo anche quando si parla di Letizia Petris e Paolo Masella. Sin dall’inizio, è stato evidente a tutti che nella Casa di Cinecittà è nato un legame importante tra loro.

C’è chi in questa amicizia ha visto qualcosa in più, col passare del tempo. Lei, però, ha sempre spento ogni sospetto, parlando di un rapporto tra amici, considerando che fuori ad attenderla c’è il suo fidanzato Andrea. Al contrario, Paolo ha ammesso nel tempo di provare qualcosa che va oltre un bene da amico nei confronti della Petris. Nonostante questo, Menozzi ha sempre chiarito di voler restare al suo posto, per rispettare la relazione che la sua amica ha fuori dal reality show.

La svolta è arrivata quando Letizia ha ricevuto una lettera da parte del fidanzato. Ebbene il messaggio ha spiazzato non poco la Petris, che si aspettava un altro tipo di saluto da parte sua. In vista del loro anniversario, la gieffina avrebbe preferito ricevere da Andrea una lettera speciale. Invece un po’ a tutti è apparso come un messaggio di delusione e semplicemente di affetto.

Questo ha portato Letizia al GF 2023 a non riuscire a trattenere le lacrime. Non solo, la gieffina ha preso una nuova consapevolezza: da ora in poi seguirà solo la sua testa. Infatti, la Petris ha assicurato di essersi sempre messa al secondo posto. Ora ha intenzione di mettere se stessa al primo, seguendo il cuore e la testa.

Per commentare tutto questo, Alfonso Signorini chiede a tutte le gieffine di entrare nel confessionale. A questo punto, un po’ tutti appaiono pronti a fare il tifo per l’inizio di una storia d’amore tra Letizia e Paolo. Tutti tranne una, Beatrice. La Luzzi esprime la sua opinione, su richiesta del conduttore. Come sempre, l’attrice riesce a spiazzare:

“C’è qualcosa che non mi torna. I maschi ci vedono? Non lo so, ho l’impressione che a Letizia non piaccia fino in fondo Paolo”

A detta sua, la Petris non sarebbe davvero interessata a Menozzi da quel punto di vista. La stessa Letizia fa notare in diretta di non aver detto questo, ma ci tiene a sottolineare:

“Io Alfonso non sono arrivata a delle risposte. Le responsabilità sono tante, non si butta una relazione di tre anni. Devo raggiungere delle consapevolezze, io sono la priorità”

Bisognerà capire nei prossimi giorni come si evolverà la storia e se davvero nascerà qualcosa tra Letizia e Paolo. Da ciò che si è potuto capire, la Petris non inizierà una relazione nella Casa di Cinecittà finché non avrà chiarito la situazione con il fidanzato. Almeno questo è ciò che si intuisce, ma tutto può accadere. Di sicuro, molti telespettatori applaudiscono all’intervento di Beatrice Luzzi, che va così a smontare in diretta l’atmosfera romantica che si è creata.

GF 2023: Schwazer non lascia il gioco, ma il video non c’è

Dopo il blocco dedicato a Letizia e Paolo, resta ancora al centro della scena Beatrice. Durante le nomination della scorsa puntata, Alex Schwazer aveva annunciato che sarebbe uscito dalla Casa se gli autori non avessero trovato il video che sbugiarderebbe la Luzzi. A detta sua l’attrice avrebbe dichiarato, nelle scorse settimane, di essere interessata a lui. Lei ha sempre smentito e lo sportivo ha richiesto questo famoso filmato. Ma ecco che stasera fa dietrofront:

“È stato errore mio, perché non avevo capito come funzionano le riprese. Mi hai detto tu stesso che non tutto viene ripreso. Il Grande Fratello mi ha poi spiegato tutte le dinamiche. Ho fatto questa affermazione pensando che tutto fosse ripreso. Ho lottato per una cosa molto più grave, ovvero il complotto che mi ha colpito, a me non va di farmi dire che mi sono inventato una cosa per fare il regista”

A questo punto, Signorini legge il comunicato scritto dal GF sulla questione:

“In questi giorni Alex hai già avuto modo di confrontarti con il Grande Fratello, che ti ha dato tutte le spiegazioni necessarie. Dopo aver visionato il materiale della segnalazione, ti conferma di non aver trovato nulla che coincida con il dialogo che avevi descritto”

Oltre questo, Alfonso gli fa notare che non avrebbero alcun motivo per nascondere un video del genere. Anzi, gioverebbe al programma, in quanto andrebbe a dare una risposta e rappresenterebbe uno scoop. Interviene così Beatrice, che asfalta Alex in un attimo:

“Pure se fosse stata vera, un signore non va a mettersi in mezzo a una relazione. La verità che è uscita fuori è che i giocatori siete tu e Giuseppe. Io fossi stato in te sarei rimasto al suo posto. Io so che non avrei mai pensato di vedere Alex sotto quel punto di vista. Il video non può essere trovato”

Ancora una volta, la Luzzi riceve l’applauso della maggior parte dei telespettatori.