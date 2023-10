Grande Fratello 14° puntata: nominati, ‘bugia’ percentuali televoto

La 14esima puntata del Grande Fratello 2023 è iniziata con Massimiliano Varrese al centro della scena. Alfonso Signorini ha affrontato con lui, ancora una volta, il caso legato a Heidi Baci. L’attore ha ribadito la sua posizione, dicendosi ormai lontano dai momenti in cui si dichiarava addirittura innamorato dell’ex gieffina. Ed ecco che il conduttore ha deciso di mandare in onda alcune clip che hanno confermato un racconto fatto da Grecia Colmenares. Non solo, il padrone di casa ha asfaltato in diretta Varrese, ricevendo l’applauso del pubblico a casa.

Subito dopo, ha fatto sì che Massimiliano e Beatrice Luzzi lo raggiungessero nello studio di Canale 5. Prima del loro confronto, però, il conduttore ha deciso di parlare del rapporto nato tra Letizia e Paolo. Cosa sta succedendo tra loro? In questi giorni entrambi sono entrati in crisi, ma stasera hanno ribadito che tra loro c’è solo un’amicizia. Per chiarire la situazione, Alfonso ha chiesto a Letizia di recarsi nella Stanza a Led. Qui la gieffina ha ammesso:

“Io quando Paolo parla non capisco più niente, perché quello che dice ha un valore immenso. Io sono molto esagerata, però la mia reazione così grande è perché mi sento in colpa per aver fatto del male a una delle persone più belle che io abbia mai conosciuto”

Per lei è arrivata una lettera da parte del fidanzato Andrea, che ha così rotto il silenzio. Il ragazzo si è detto felice di vederla sorridente nella Casa e ha girato intorno a questo, senza parlare mai della loro storia. Infatti, come ha fatto notare Signorini, in questa lettera il fidanzato di Letizia è apparso distaccato. La Petris è scoppiata a piangere, per la delusione: “Vuol dire che non mi vuoi bene se fai questo”. Non è stata di certo una lettera d’amore. Nel messaggio, Andrea le ha assicurato che parleranno fuori dalla Casa faccia a faccia.

“Probabilmente quanto successo con Paolo gli ha dato fastidio”, ha affermato il conduttore. “Io ho la coscienza a posto, perché non ho fatto nulla di male. Sapendo che la prossima settimana è il nostro anniversario, questo per me è un motivo di distacco. Ho trovato solo delle persone a cui voler bene”, ha dichiarato Letizia in lacrime.

GF, Beatrice vs Massimiliano: web furioso con Alfonso per la bugia sul risultato del televoto

La puntata va avanti con il confronto tra Massimiliano e Beatrice nello studio di Canale 5. Dopo di che, si passa a Mirko Brunetti e alla struggente lettera che Perla Vatiero gli ha inviato. Nel frattempo, sono rientrati nella Casa di Cinecittà Varrese e Beatrice. Il primo è stato accolto con applausi e sorrisi, mentre la Luzzi no, come si poteva immaginare. Prima di scoprire il risultato del televoto tanto atteso, Signorini ha deciso di parlare con Giuseppe Garibaldi, per scoprire come va con Beatrice.

Ormai è chiaro che la relazione, a cui pochi telespettatori hanno dato credito, sia finita definitivamente. Garibaldi ha esagerato, dichiarando nei giorni scorsi che alla Luzzi non fregherebbe nulla di ciò che pensano i figli. Tale frase ha portato l’attrice a mettere la parola fine a tutto. Stasera Giuseppe non ha migliorato la sua situazione, anzi Fiordaliso gli ha consigliato di chiedere semplicemente scusa e basta.

Ed è arrivato finalmente il momento di scoprire il verdetto del televoto, vinto da Beatrice Luzzi con il 66% dei voti (Massimiliano 34%). Ciò che ha lasciato un po’ perplessi i telespettatori è stato il commento di Alfonso. Quest’ultimo ha assicurato a Varrese che molti fan del programma hanno votato anche lui. “Massimiliano almeno più della metà dei voti era a tuo favore”, ha dichiarato Signorini, mentendo.

Infatti, non è possibile, guardando le percentuali, che Varrese abbia potuto ricevere più della metà dei voti. Questo anche perché se avesse ottenuto un risultato simile, avrebbe vinto il televoto. Al contrario, è stata la Luzzi a conquistare più della metà dei voti. Quindi perché far credere all’attore che ha ricevuto così tanti apprezzamenti quando non è stato così? Questa resta una domanda senza risposta. L’unica cosa che si può ipotizzare è che il conduttore volesse dire che Massimiliano ha ottenuto più della metà dei voti ricevuti da Beatrice. “Non è stata una vittoria nettissima”, ha precisato il conduttore. Eppure per il pubblico lo è stata eccome, viste le percentuali, molto distanti tra loro.

Subito dopo per Varrese è arrivata una dolcissima sorpresa. L’attore non ha trattenuto le lacrime quando ha ascoltato il messaggio che la figlia ha registrato per lui.

Grande Fratello 2023: le nomination

Sono iniziate le nomination. Gli immuni scelti dagli stessi concorrenti sono stati Alex, Rosy, Anita, Jill e Fiordaliso. Cesara Buonamici ha deciso di dare l’immunità a Ciro e Vittorio. Durante le nomination Schwazer ha avvertito Signorini: se lunedì prossimo in puntata non uscirà il video che a detta sua incastrerebbe Beatrice uscirà dalla Casa. Alfonso gli ha fatto presente di fidarsi degli autori, che non hanno trovato il filmato di cui parla. Lo sportivo si è detto disposto a indicare l’ora e il giorno della conversazione sua e della Luzzi, di cui parla da tempo. Il conduttore gli ha promesso che verrà fatta una ricerca.

Al televoto sono già finiti Valentina, avendo perso la sfida lunedì scorso, e Massimiliano, che ha perso quella di stasera. Grecia, Beatrice e Giuseppe si sono i loro sfidanti. Il televoto porterà a un’eliminazione definitiva.