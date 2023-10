GF, Signorini fa a pezzi Varrese: cambio di rotta e web in delirio

Alfonso Signorini al Grande Fratello 2023 stasera asfalta in diretta Massimiliano Varrese, per via di alcune sue esternazioni riguardanti Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares. L’attore, nei giorni scorsi, si è detto convinto che le due sue colleghe siano frustrate perché non avrebbero avuto la carriera che sognavano. Eppure Signorini fa notare che lo stesso Massimiliano non è di certo uno degli attori più noti. Il conduttore riceve stasera un grande applauso da parte del pubblico. Ecco le sue parole quando inizia la puntata:

“Massimiliano dice che non c’è limite alla cattiveria e poi però ti lasci andare a cattiverie mostruose. Quando dici che non hanno avuto la carriera che volevano non è che sei Marcello Mastroianni. Ci si può incavolare, ma con stile”

Non finisce qui, perché Signorini si altera nuovamente con Varrese, il quale si dice certo del fatto che ci fosse passione con Heidi Baci. Il conduttore non ci sta, in quanto fa notare che la passione dovrebbe esserci da entrambe le parti, non solo da una, senza che nessuno subisca nulla. Alfonso ribadisce di aver avuto l’impressione che lei non gradisse affatto questo corteggiamento.

Inizia una discussione nella Casa, in quanto Grecia continua a dichiarare di aver visto una scena, una notte, in cui Heidi si lamentava del fatto che Varrese si sarebbe buttato su di lei, mentre stava dormendo, nel letto. Così, Alfonso decide di chiarire la situazione mandando in onda le clip che ritraggono questo momento e le ore successive, durante le quali Heidi ha svelato a Fiordaliso di aver trovato eccessivo il comportamento di Varrese nella notte.

Ma ecco che Grecia dichiara che non è quello il momento a cui si riferisce. Il conduttore, però, rivela di aver visionato tutte le clip e che quella è l’unica scena che si avvicina di più al suo racconto. Intanto, interviene Gampiero Mughini, il quale si schiera dalla parte di Varrese, dicendosi sicuro che tutto questo farebbe passare il suo comportamento come “una sopraffazione maschile”, che a detta sua non ci sarebbe stata.

“Heidi è la prima che parla di sopraffazione, dobbiamo parlare di questo”, dichiara Alfonso, rispettando il pensiero di Heidi Baci, che dopo aver lasciato la Casa di Cinecittà si è detta convinta di questo. Dallo studio, parla anche Cesara Buonamici, la quale resta ancora ferma nella sua posizione:

“L’impressione che mi sono fatta io è che Heidi ci ha detto molti no, un no convinto. Credo che lei volesse ribadire un rifiuto costante, ma non scortese. Lei a mio parere ha tenuto questa posizione, perché non voleva uno scontro frontale. Voleva un’amicizia. Ho ancora dentro di me la convinzione che infondo lui ritenga che questo legame invisibile e segreto ci sia ancora oggi”

Massimiliano risponde con un secco ‘no.’ D’altronde, proprio nelle scorse ore ha rivelato inaspettatamente che fuori c’è una persona a cui sta pensando. Non si capisce, però, come mai si sia detto innamorato a Heidi, fino a qualche giorno fa. Fatto sta che stasera Signorini rimprovera finalmente Varrese e riceve tanti applausi da parte del pubblico.

Un cambio di rotta che ha sorpreso il pubblico. Certo, il conduttore non si è mai schierato totalmente contro Heidi, ma agli occhi del pubblico avrebbe sempre cercato di difendere fin troppo Varrese.

Grande Fratello 2023: Massimiliano e Beatrice in studio

Dopo aver chiesto a Massimiliano di raggiungerlo in studio, Alfonso torna a parlare delle tensioni che ci sono nella Casa tra Beatrice e molte delle sue coinquiline. Non c’è niente da fare, l’attrice continua ad avere discussioni su discussioni con le altre gieffine. E il pubblico sta dalla sua parte. Questo è ciò che Cesara Buonamici fa notare ai concorrenti che si schierano costantemente contro di lei:

“Voglio parlare alla santa alleanza, ma a voi conviene? I benefici del pubblico li prende solo Beatrice, ma a voi chi ve lo fa fare?”

Arriva finalmente il momento del confronto in studio tra Massimiliano e Beatrice. Tra i due c’è un battibecco in diretta, che però non porta a nulla di nuovo. Varrese dimostra ancora la sua convinzione di essere forte al televoto, che è ancora aperto. Dunque, entrambi non sanno per il momento chi tra loro avrà la meglio. Intanto, l’attore ammette di aver esagerato a volte con la Luzzi. Quest’ultima, invece, resta ferma nella sua posizione.

A un certo punto, Cesara Buonamici avanza l’ipotesi che i due in realtà si piacciano molto. Varrese confessa di aver trovato che Beatrice è diventata più affascinante.