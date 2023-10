GF, Varrese ha una persona fuori: la confessione crea nuova bufera

Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023 continua a essere uno dei concorrenti di questa edizione più discussi. Di sicuro l’attore è tra i gieffini meno amati dal pubblico e la confessione fatta in queste ore complica ancora di più la sua situazione. Il concorrente è tornato a parlare di Heidi Baci e, durante il suo discorso, ha ammesso che c’è una persona fuori a cui sta pensando. Una confessione, la sua, che spiazza. Solo fino a qualche giorno fa si dichiarava innamorato di Heidi e ora, invece, si scopre che sta pensando a un’altra donna.

Continuano le contraddizioni di Varrese, che sta sfidando Beatrice Luzzi nel televoto tanto atteso dai fan dell’attrice. Massimiliano con Heidi ha dato vita a una storia che ha generato non pochi problemi. Infatti, proprio per via del loro rapporto, alla fine la Baci si è ritrovata ad abbandonare il gioco. Scoprire solo ora che l’attore ha una donna fuori che potrebbe aspettarlo fa infuriare ancora di più i fan di Heidi. Facendo il punto della situazione, nelle scorse ore Varrese ha rivelato che c’è stato un momento in cui si è tirato indietro con la Baci.

A farlo riflettere era la differenza d’età che c’era tra loro. “Erano tutte problematiche che avevo messo davanti, per questo mi sono tirato indietro all’inizio. Con difficoltà”, ha dichiarato ieri Massimiliano al GF. Avere 24 ore su 24 la possibilità di vedere Heidi, ha portato l’attore a trovarsi in difficoltà nella gestione del loro rapporto.

Ed ecco che, a questo punto, Varrese ha ammesso di aver una persona fuori con cui vorrebbe lasciarsi andare una volta conclusa questa esperienza. Non solo, ha sottolineato di pensare spesso a questo rapporto che aveva instaurato prima di prendere parte al reality show. Eppure l’attore non ha mai menzionato questa sua situazione sentimentale e tante cose continuano a non tornare.

I telespettatori si chiedono, infatti, come sia possibile che Massimiliano fino a qualche giorno fa diceva di essere innamorato di Heidi, quando allo stesso tempo pensava a un’altra persona. E poi, perché Varrese non ne ha parlato prima? Ecco quali sono state le sue parole:

“Questa esperienza qui dentro mi ha sbloccato e mi ha aiutato a valutare quello che c’ho fuori. E a lasciarmi finalmente vivere anche una persona che ho fuori nella mia vita, ora non lo so, non lo so vedremo. Forse ora magari uscendo, se lei è libera, se ovviamente sarà rimasta colpita di tutto questo, perché conoscendola sarà…”

A far infuriare il pubblico è soprattutto il fatto che in questo periodo, con tutto quello che è accaduto con Heidi Baci al Grande Fratello, Varrese abbia continuato a pensare a questa persona:

“E non è che non ci ho mai pensato in questo periodo eh. È rimasta sicuramente colpita però lo sai qua si è in una bolla pazzesca. Però mi è servito magari a rivalutare fuori, a lasciarmi andare completamente e apprezzare totalmente anche questa persona che sta fuori. Io ci ho sempre pensato. Cioè quando vivevo sta cosa, io comunque dentro di me facevo le mie riflessioni, mica sono scemo”

Le sue parole stanno facendo il giro del web e lo portano nuovamente a finire in una bufera. Non resta che attendere per scoprire se lo stesso Massimiliano deciderà di approfondire la questione nella Casa di Cinecittà oppure se Alfonso Signorini sceglierà di affrontare il discorso durante le nuove puntate in diretta.