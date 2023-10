GF 2023, Mirko: Perla struggente, così spiazza. Stoccata di Alfonso

Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023 torna ad avere un blocco tutto suo. Dopo il confronto con Greta Rossetti, l’ex partecipante di Temptation Island è ancora confuso sulla loro relazione. Sembra che gli autori abbiano ascoltato il volere dei fan del reality delle tentazioni, in quanto permettono stasera di avere una reazione di Perla Vatiero. Prima del suo intervento, si torna a parlare della famosa conversazione che Mirko ha avuto con l’ex fidanzata, che ha generato la delusione di Greta.

“Oggi Perla è solo una ragazza con cui ho passato una fase della mia vita”, dichiara stasera Brunetti. A questo punto, Signorini mostra al gieffino lo screen dei messaggi che Perla ha condiviso su Instagram dopo la scorsa puntata. “Entrambe schiave dei social?”, chiede il conduttore, sganciando la sua stoccata. Arriva il momento di far sapere a Mirko cosa pensa la Vatiero di ciò che sta accadendo da quando lui è entrato nella Casa di Cinecittà. Ecco la lettera che Perla ha scritto per l’ex fidanzato:

“Ti mando questa lettera, perché sei dentro e non sai quello che succede fuori. Sono stata più volte tirata in ballo, come se fossi la causa dei vostri problemi. Ho visto che stai aprendo finalmente gli occhi. Dimostra chi sei e non sminuire la nostra storia. Io a volte mi chiudo in me e mi fermo a pensare al nostro passato. Mi viene un magone allo stomaco. Scusa le lacrime. Spero che in questa esperienza ti ritagli un minuto per riflettere. Oggi mi sono resa conto che il dolore non si supera stando con un’altra persona, ma da soli. Tu sei stato l’amore più grande per me e resti una persona importante, io ti porterò dentro di me”