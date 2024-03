GF, Perla si sbilancia su Alessio e parla in codice: è un dejà vu

Che a Perla Vatiero possa piacere Alessio Falsone ormai è sempre più chiaro ma ciò che ha colpito i telespettatori è stata una metafora particolare che ha fatto la ragazza sulla situazione con Mirko Brunetti.

In un video che sta circolando su X, di questa notte, la Vatiero, parlando con Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti ha detto che “vorrebbe cambiare paio di scarpe“, lasciare quelle vecchie per quelle nuove. Ed è stato subito chiaro il riferimento a Falsone e Brunetti, tanto che anche gli autori li hanno rimproverati di non parlare più in codice.

“Le scarpe da prova sono molto interessanti, coinvolgenti, però allo stesso tempo non ti interessa che quell’altro paio di scarpe ti va stretto?“

Spiace per Mirko, perché Perla gli darà un 2 di picche memorabile, ma un po' se l'è cercata. Si è fatto rovinare il suo #grandefratello solo per vedere la ragazza a cui ha detto ti amo invaghirsi di un altro e la sua ex spalleggiarla. Cornuto e mazziato…pic.twitter.com/0kuZlodb9i — Francesco ⚪️⚫️ (@fraone937) March 1, 2024

Sergio ha anche consigliato a Perla che seppur tutti le dicono di “indossare quel paio di scarpe“, deve capire lei “quale le piace di più e come sta più comoda“. La Vatiero è entrata in crisi con l’arrivo di Falsone. Come già preannunciato da Mirko, sembra che da parte della ragazza ci sia un’attrazione nei confronti del nuovo concorrente e la situazione con l’ex la sta bloccando.

Nel frattempo Alessio gioca su due fronti contemporaneamente. Da un lato ha Perla che cerca le sue attenzioni e con la quale sembra andare molto d’accordo, pur avendo rispetto per Mirko. Dall’altra c’è Anita Olivieri che pare si stia dimenticando del partner che ha definito “il futuro padre dei suoi figli“.

La metafora delle scarpe a Temptation Island

La cosa che più ha incuriosito i telespettatori è il fatto che non è la prima volta che è stata usata questa metafora all’interno della coppia. Su X è stato pubblicato un video che dimostra come in una conversazione tra Mirko e Greta, a Temptation Island, lui fa riferimento sempre a scarpe nuove o vecchie, per indicare una possibile scelta tra Perla e la tentatrice.

Il tutto fa molto sorridere ma sembra quasi una costruzione perfetta. Al tempo stesso Perla in questo modo sta perdendo fortemente consensi, soprattutto da parte di coloro che la vorrebbero con Mirko. La ragazza è anche al televoto e alcuni fans stanno optando di farla eliminare “per farla ricongiungere al partner” e farla restare con “le scarpe vecchie“.

Ma la maggior parte del pubblico è stanco di questa dinamica. Ritiene ormai il tutto poco veritiero, soprattutto perché è stato strano vedere tutto ad un tratto Brunetti riscoprirsi innamorato. Se davvero Perla dovesse dimostrare più che un interesse per Alessio, di certo Mirko diverrebbe “la vittima” di questa situazione.