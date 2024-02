GF, Mirko provoca Perla: Signorini sbugiarda e Fiordaliso asfalta

Tornano al centro dell’attenzione Perla Vatiero e Mirko Brunetti al Grande Fratello. Dopo le dichiarazioni di lei della scorsa puntata, sono nate altre polemiche. Lei aveva dichiarato di amare Mirko, ma di non sentirsi la sua fidanzata. La gieffina vorrebbe avere questo percorso da persona singola e non come la fidanzata di Brunetti. Eppure lei è entrata nella Casa di Cinecittà come l’ex fidanzata di Mirko.

Perla ribadisce stasera di essere entrata da sola in gioco. Si ritiene comunque una persona impegnata e assicura che fuori dalla Casa dovrà affrontare “delle cose” con Mirko, per capire se possono stare insieme. “Come si fa a dichiarare di amare una persona senza sentirsi ufficialmente legata a questa persona?”, chiede Alfonso Signorini.

“Io l’ho amato anche nel periodo in cui non stavamo insieme, in realtà il mio ‘ti amo’ non è stata una cosa eclatante, in quanto l’ho sempre amato”

Questa la risposta di Perla al GF. Signorini dà così la parola a Mirko, il quale lancia una frecciata alla gieffina: “Vuole fare questo percorso da sola? È quello che volevo fare io inizialmente”. Brunetti stava facendo il suo percorso nella Casa di Cinecittà, quando improvvisamente sono entrate in gioco Greta Rossetti e Perla. Alla fine Mirko è finito al televoto e per via del suo tentennamento con entrambe, vista la difficoltà, è stato eliminato.

“No, non sono felice. Non mi aspettavo questa razionalità da parte sua. Mi sto comunque fidando. Perché non sono felice? Perché non è qui. Com’è giusto che sia sta facendo il suo percorso”

Sembra che lui con queste parole voglia nuovamente spronarla, per capire se uscirebbe dalla Casa di Cinecittà per lui. Infatti, prima le lancia una frecciata, poi si dice deluso e poi magicamente esprime parole positive. Intanto, interviene Fiordaliso, la quale fa notare che Perla al GF continua a tentennare e non ammette che è innamorata.

La cantante, come accaduto nella scorsa puntata, si scaglia contro la Vatiero e riceve il forte applauso del pubblico:

“Ma basta! Vivetela come si deve vivere questa cosa, siamo tutti appesi a un filo. Mamma mia! Perché ti vergogni di dire che è il tuo fidanzato”

Torna a parlare Mirko, il quale aggiunge che Perla deve divertirsi e non ha da ridire molto sul suo rapporto con Alessio. La sua gelosia deriva dal fatto che alcune cose potrebbero sembrare ambigue. Detto ciò, garantisce che la sta aspettando fuori dalla Casa di Cinecittà.

“Forse a Mirko conviene assumere questa posizione, quella da vittima, e passare la palla a Perla”, afferma improvvisamente Signorini. “Puoi fare quello che vuoi, ma io so quello che fate, state tutto il giorno sul tablet per scoprire cosa dicono di voi”, continua ancora Alfonso, asfaltando Mirko, il quale nega assolutamente di avere una strategia legata alla sua relazione con Perla.

Il tutto fa ulteriormente insospettire una parte del pubblico che pensa che i due stiano tenendo i fan col fiato sospeso appositamente, sapendo il tifo che c’è sulla loro storia. In effetti, da tempo continuano a tenere in bilico i telespettatori dicendo che una volta fuori dalla Casa decideranno.

Eppure proprio loro hanno deciso di recuperare il loro rapporto andando sotto le telecamere a Temptation Island. Non solo, hanno poi continuato a parlare della loro relazione tra i riflettori entrando nella Casa più spiata d’Italia. Piano piano i Perletti rischiano di perdere credibilità.