GF, Alessio smascherato: Anita e ‘caso rom’. Olivieri insospettisce

Ci sono sempre più sospetti su Alessio Falsone al Grande Fratello. Inizialmente il gieffino aveva attirato positivamente l’attenzione del pubblico di Canale 5, mostrandosi come uno dei pochi pronti a riflettere sulla triste situazione di Beatrice Luzzi. Col tempo, però, il suo atteggiamento ha iniziato a generare non poche polemiche. Al centro dell’attenzione ora c’è la sua vicinanza ad Anita Olivieri. Alcuni video, secondo il pubblico, starebbero dimostrando che in realtà il gieffino non è poi così interessato alla bionda gieffina.

Non solo, in queste ore Falsone ha avuto anche un confronto con Perla Vatiero, la quale è dispiaciuta perché lui ha preso le distanze. Parlando con Paolo Masella, Alessio ha dichiarato di essere davvero interessato ad Anita. Nonostante ciò, è frenato per via della presenza di Edoardo, fidanzato della Olivieri. Ci sono vari video, però, in cui Alessio appare decisamente infastidito quando trascorre del tempo con Anita.

“Che due co***ni”, ha dichiarato a un certo punto. Non solo, qualche filmato lo vede anche addormentarsi mentre la Olivieri gli sta raccontando alcune cose riguardanti il suo lavoro. Ma questo non è l’unico motivo per cui il pubblico si sta muovendo contro Alessio.

Grande Fratello, Alessio Falsone e quei messaggi sui rom

In queste ore stanno facendo il giro del web alcune dichiarazioni fatte in passato, precisamente nel 2013, da Alessio sui social network. Il gieffino attaccava con forza e con intenzioni davvero tristi i rom:

“Incendiamo il loro campo nel cuore della notte mentre dormono, figli compresi, perché si sa, il male si sradica alla radice”

Di sicuro, Falsone potrà dire che si tratta solo di uno scivolone del passato. I telespettatori, però, pare che non abbiano intenzione di dargli il loro sostegno.

Alessio e Anita al GF: cosa dicono i gieffini, rottura Olivieri e Giuseppe Garibaldi

Mentre fuori dalla Casa di Cinecittà si accendono le polemiche, anche dentro al GF le cose non sono poi così diverse. Infatti, sono diversi i sospetti che si sono accesi in queste ore sulla vicinanza tra Anita e Alessio. Gli inquilini si sono insospettiti di fronte a questo rapporto nato improvvisamente.

A detta di Paolo Masella, Anita in queste momento avrebbe bisogno di affetto, dopo tutti questi mesi trascorsi nella Casa. E per questo si sarebbe avvicinata ad Alessio così tanto. Letizia Petris, però, non ha appoggiato il discorso del fidanzato, in quanto crede che se una persona è davvero innamorata, come Anita ha detto di essere di Edoardo, dovrebbe avere questo “bisogno fisiologico”.

Intanto, l’amicizia tra Olivieri e Giuseppe Garibaldi ha subito un duro stop, davvero inaspettato. Il bidello calabrese è davvero dispiaciuto per come è cambiato il loro rapporto così improvvisamente. Va precisato che attualmente Anita è al televoto. Inoltre, il cambiamento è avvenuto quando Beatrice Luzzi è diventata prima finalista.

A commentare ci hanno pensato anche Perla Vatiero e Greta Rossetti, le quali si sono dette senza parole per quanto sta accadendo tra Giuseppe e Anita. I due avevano instaurato una bellissima amicizia, che ora sembra giunta al termine. Perla sente comunque di dover sostenere la Olivieri, ritenendo che sia attualmente sotto pressione.