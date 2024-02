GF, Beatrice Luzzi finalista: una vittoria senza gara, le reazioni

È arrivato il momento di scoprire chi è il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello. A sfidarsi in questa importante lotta sono stati Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Per arrivare all’annuncio Alfonso Signorini ha invitato i quattro candidati alla finale in studio. Qui ha fatto un discorso per ognuno di loro. Ebbene Beatrice Luzzi è la prima finalista!

All’attrice Alfonso ha riservato parole importanti: ”Hai fatto un grandissimo Grande Fratello, chapeu. Non avrei potuto scegliere concorrente migliore”. Dopo di che, il padrone di casa ha chiuso il televoto. Sono 170 giorni che i quattro sono presenti nella Casa di Cinecittà. Quando ha ricevuto la busta con il risultato, Signorini ha subito eliminato la possibilità che fosse Rosy la prima finalista e anche Massimiliano. I due concorrenti sono rientrati subito in Casa.

Sono così rimaste in studio Beatrice e Grecia. Ed è ecco che Luzzi al GF è stata scelta dal pubblico come prima finalista di questa edizione. Un risultato ottenuto dai telespettatori con grandi sforzi. Infatti, il suo pubblico ha votato con passione e senza fermarsi l’attrice, che intanto sfidava gli altri gruppi.

I fan dei suoi ‘nemici’ si sono uniti per non permetterle di arrivare in finale, ma il volere della maggior parte dei telespettatori è venuta fuori ancora una volta. Beatrice è molto amata dal pubblico e ha fatto un percorso completo, pieno di tutto, anche di crolli e momenti che hanno lasciato con l’amaro in bocca.

“Ho avuto l’impressione che ci fosse gara e che Beatrice stravince”, ha commentato Giampiero Mughini dallo studio. Per Luzzi è stata una vittoria schiacciante, visto che ha vinto il posto di prima finalista con il 60%. Invece, rispettivamente, Grecia, Massimiliano e Rosy hanno ottenuto 29%, 7% e 3%.

Nessuno di loro si è davvero avvicinato alla percentuale di Beatrice, neanche unendosi in tanti e votando Grecia. Lei è quella che tra i tre ha ottenuto un maggiore sostegno. Bassissime le percentuali di Varrese e Rosy. D’altronde, come detto da Mughini, non c’è stata gara.

Beatrice Luzzi merita quel posto, perché è grazie a lei se questo programma ha retto finora. Nessuno può negare che ha retto puntate intere e portato il pubblico a interessarsi al gioco del reality show di Canale 5, come ai tempi di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Signorini ha comunque consigliato a Beatrice di continuare il suo percorso normalmente da protagonista: “La fine non è mai un punto di osservazione”.

Beatrice e Grecia sono rientrati nella Casa di Cinecittà e inizialmente hanno dovuto fingere. Le due gieffine hanno dovuto far finta di non sapere il risultato. Ed ecco che è stato Signorini ad annunciare il risultato. Non ci sono stati salti di gioia, come si poteva immaginare. Tanti sorrisi, ma di felicità neanche l’ombra. La maggior parte dei gieffini aveva in effetti dichiarato che avrebbe voluto vedere Grecia come prima finalista o Massimiliano. Pochi avevano citato Beatrice.