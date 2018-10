Elia Fongaro in crisi per l’ex fidanzata al Gf Vip: lo sfogo nella notte

Elia Fongaro in crisi: il ricordo dell’ex fidanzata lo tormenta al Gf Vip

Sta succedendo ora, in piena notte. Al Gf Vip Elia Fongaro ha vissuto una leggera crisi per l’ex fidanzata. Non ha fatto il suo nome, pare che lei non voglia essere nominata nel reality show e gli abbia vietato di scendere nei dettagli della loro relazione. Ma noi non abbiamo bisogno di nomi, perché sappiamo bene che l’ex fidanzata di Elia è l’attrice Chiara Baschetti, protagonista dell’Isola di Pietro. Il concorrente però da ieri sera sta ripensando alla sua ex fidanzata: Elia è stato colto da un momento di nostalgia e di riflessione perché oggi sarebbe stato il loro anniversario. “Non riesco ad andare oltre. Lei sapeva che venivo qua. Se era d’accordo? Sì e no, ma neanche mi interessa. Ma non parliamone. Mi è salito un po’ male oggi, soprattutto nelle feste. Perché sono strano. Mi si riapre tutto”, ha confidato a Martina.

Grande Fratello Vip, Elia Fongaro ripensa alla sua ex fidanzata Chiara Baschetti

Poco dopo ha cercato Walter Nudo per sfogarsi un altro po’. Non si è capito se Elia e la sua ex fidanzata siano stati insieme due o tre anni e mezzo, ma sappiamo per certo quando è finita: “Ci siamo lasciati a maggio. Qua dentro ci pensi. Ho sofferto molto, una parte di me non vuole accettarlo. Ci tenevo molto e non ero pronto. Ho sbagliato molto. Mi dispiace molto, so che non ero pronto e mi sono comportato in un modo che non avrei voluto. Alcune cose non si possono perdonare e come io ho fatto cose che non si possono perdonare, farei fatica a perdonare altre cose”. Parlare con qualcuno lo ha aiutato a non pensarci di più, come era già successo con l’incidente di suo padre. “Volevo parlare con te per non continuare a scavare. Parlarne ti alleggerisce e il punto è che mi viene quando facciam festa. Ieri quando stavamo scherzando mi è salito un po’. Mi dispiace, perché ne valeva la pena. Lei è arrabbiata ma lo sono anche io“, ha aggiunto ancora l’ex velino.

Elia è ancora innamorato della sua ex fidanzata?

Al termine della conversazione, Walter non ha potuto fare a meno di chiedere a Elia se sia ancora innamorato della sua ex fidanzata Chiara Baschetti e questa è stata la sua risposta: “Non lo so, sicuramente ci tengo. Penso che ci terrò per sempre”.