Varrese, dopo GF pensa all’Isola dei Famosi: “Che naufrago sarei”

Massimiliano Varrese è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Uscito dalla casa sta già pensando di partecipare ad un altro reality. L’attore ha difatti dichiarato che gli farebbe piacere partecipare all’Isola dei Famosi il prossimo anno.

Il Grande Fratello è finito da poco più di un mese ed i suoi partecipanti sono ormai tornati alle loro vite di tutti i giorni. C’è tuttavia chi già sta pensando di tornare presto in televisione, chi con altri progetti e chi partecipando ad un altro reality show. Tra questi c’è l’attore Massimiliano Varrese, il quale ha dichiarato che non gli dispiacerebbe prendere parte alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Rispondendo alle domande dei suoi follower ha difatti espresso un suo parere in merito al reality di Canale 5, quest’anno condotto da Vladimir Luxuria, affermando che partirebbe volentieri per l’Honduras.

Numerosi erano i fan che gli avevano già detto in passato che sarebbe stato perfetto come naufrago sull’Isola, adesso quest’eventualità non è più così remota. Varrese ha anche spiegato come si comporterebbe se davvero si trovasse su un’isola senza cibo e comfort di alcun tipo. Secondo lui l’esperienza sarebbe più facile rispetto a quella del Grande Fratello. L’attore ha difatti dichiarato di amare il contatto con la natura e, nel caso in cui vi fossero screzi con i compagni, si isolerebbe restandosene per conto suo e risolvendo così la situazione.

Qui di seguito quanto ha risposto ai suoi fan in merito alla partecipazione al reality show:

Ho visto la prima puntata de L’Isola, ora non la sto seguendo, se non per vie traverse. Anche perché non ho tempo, mi dedico ai progetti che ho, anche adesso vedrò un nuovo corto di una produttrice con cui dovrò lavorare presto. Mi piacerebbe tanto partecipare e l’ho sempre detto. Cosa farei? Potrei stare bene, anche perché lì starei in contatto con la natura. Per me sarebbe molto più facile del Grande Fratello. Marco Maddaloni nei mesi scorsi mi ha confermato che lo stress che c’è nella casa del GF non c’è sull’isola. Poi se mi fanno girare le scatole me ne vado su un cocuzzolo, me ne vado per conto mio e risolvo la situazione.

Massimiliano ha mostrato apertura anche verso un altro reality, ovvero Pechino Express. L’attore ha difatti dichiarato che parteciperebbe volentieri anche al reality di Sky Uno e che vorrebbe partire in coppia con Ciro Petrone. Ha difatti scoperto di gradire questo genere di avventure che lo mettono alle prova. Anche Federico Massaro aveva dichiarato che non gli sarebbe dispiaciuto partire per Pechino Express, magari in compagnia dell’amico Vittorio Menozzi.

Gli altri gieffini mostrano chiusura verso l’Isola

Se Massimiliano Varrese ha affermato di voler partecipare all’Isola dei Famosi, altri ex gieffini hanno mostrato chiusura verso il reality. In particolare la vincitrice Perla Vatiero e Beatrice Luzzi hanno dichiarato di non voler prendere parte al programma. Stando alle sue dichiarazioni, Perla lo troverebbe troppo impegnativo ad un livello fisico rispetto al Grande Fratello. Luzzi, invece, preferibbe parteciparvi come opinionista piuttosto che come naufraga.