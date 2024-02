Isola, Vladimir Luxuria punta Beatrice Luzzi: ecco per quale ruolo

Manca poco all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e sono sempre di più i rumors che iniziano a circolare sul cast del programma. Per ora, l’unica notizia certa è che la conduttrice ufficiale sarà Vladimir Luxuria, la quale ha preso ufficialmente il posto di Ilary Blasi. Per quanto riguardo la scelta degli opinionisti, inizialmente si era pensato al volto del Tg5 Elena Guarnieri, seguendo così la scia del Grande Fratello, che quest’anno ha avuto come unica opinionista la giornalista Cesara Buonamici. Tuttavia, quest’opzione è stata presto esclusa. Secondo TvBlog, infatti, sarà Sonia Bruganelli ad affiancare la Luxuria nel reality.

Non solo, sempre TvBlog ha anticipato che insieme alla Bruganelli potrebbe debuttare come opinionista anche Alvin, storico inviato della trasmissione. Dunque, chi ricoprirà il ruolo d’inviato? Stando a quanto è trapelato, a guidare i naufraghi dovrebbe essere Elenoire Casalegno, il cui nome è stato accostato al reality già in passato. Ma, le novità non sono finite qui. Nelle ultime ore, Anticipazioni.TV ha fatto il nome di un altro noto personaggio che potrebbe sedersi prossimamente sulla poltrona da opinionista. Di chi si tratta? Di Beatrice Luzzi, attuale concorrente del Grande Fratello.

A quanto pare, la Luxuria avrebbe messo gli occhi sulla gieffina e, conoscendo il suo enorme seguito social, vorrebbe renderla parte dell’Isola dei Famosi. Com’è noto, Beatrice Luzzi è la protagonista indiscussa dell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Da cinque mesi, l’attrice è al centro delle dinamiche del programma ed è riuscita a conquistare un vero e proprio “esercito” di fan che la sostiene. Grazie alla sua dialettica e capacità di argomentazione, in tanti credono che la Luzzi sia una delle migliori concorrenti di sempre del GF. Per questo, Vladimir vorrebbe approfittare di questo momento di grande hype di Beatrice, così da portare i suoi sostenitori a seguire anche L’Isola dei Famosi.

Naturalmente, si tratta solo d’indiscrezioni, dato che non c’è stata ancora nessuna conferma a riguardo. Nel caso, poi, bisognerebbe vedere se la stessa Luzzi sarebbe disposta ad accettare una tale proposta, oppure se, dopo tanti mesi chiusa nella Casa più spiata d’Italia, sceglierebbe di tenersi a distanza dai riflettori.