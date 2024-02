Isola dei Famosi, non solo Bruganelli: svelato il 2° opinionista

L’Isola dei Famosi si prepara a tornare, probabilmente dal prossimo aprile. Quest’anno, a condurre non ci sarà più Ilary Blasi, bensì Vladimir Luxuria, in precedenza opinionista del reality. Tante le indiscrezioni su chi saranno i nuovi naufraghi, così come numerose sono le voci per quanto riguarda gli opinionisti.

Isola dei Famosi: svelati i due opinionisti

È stato TvBlog, nella mattinata di mercoledì 14 febbraio, ad anticipare nuove presunte informazioni sulla diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi. Partendo dagli opinionisti, il sito ha svelato come il programma dovrebbe avvalersi di due opinionisti. Uno di questi, stando a quanto si legge, sembrerebbe essere Alvin, che all’interno del reality ha ricoperto il ruolo di inviato per diverse edizioni. Ad affiancarlo, sempre nel ruolo di opinionista, dovrebbe esserci Sonia Bruganelli, il cui nome era già stato anticipato dal sito DavideMaggio.it nella serata di martedì 13 febbraio.

Precedenti rumors avevano parlato anche di Elena Guarnieri, giornalista del Tg5, come possibile opinionista, con L’Isola dei Famosi che avrebbe ricalcato la scelta fatta dal Grande Fratello in questa edizione. Il programma di Alfonso Signorini, infatti, ha optato per un’opinionista unica, anch’essa volto del Tg5, ovvero Cesara Buonamici. Secondo TvBlog, tuttavia, l’idea Elena Guarnieri sarebbe caduta, con il programma che avrebbe deciso di affiancare alla neo conduttrice del reality Vladimir Luxuria un nome consolidato nel ruolo di opinionista, ovvero Sonia Bruganelli.

La nuova inviata

Pare, quindi, che ad affiancare Vladimir Luxuria ci saranno Alvin e Sonia Bruganelli. Le novità non sarebbero finite qui e TvBlog ha anticipato anche il nome di chi dovrebbe prendere il posto di Alvin come inviato. Stando a quanto si legge, a guidare i naufraghi dovrebbe essere Elenoire Casalegno, volto de La Vita in Diretta di Alberto Matano su Rai 1. Già accostata al programma nel 2021 per ricoprire questo ruolo, stavolta per Elenoire dovrebbe essere la volta buona.

Al momento, però, si sta parlando di indiscrezioni. Non resta che attendere le prossime settimane per capire se troveranno o meno conferma. La nuova edizione de L’Isola dei Famosi, come accennato in apertura, dovrebbe partire ad inizio aprile, probabilmente lunedì 8. Anche in questo caso, non resta che attendere riscontri ufficiali.