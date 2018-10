Elia Fongaro in lacrime al Gf Vip per i genitori: l’incidente di suo padre

Elia Fongaro in lacrime per i genitori: il racconto al Gf Vip

Stiamo conoscendo meglio Elia Fongaro al Gf Vip e le lacrime per i genitori di oggi ci hanno permesso di comprendere alcuni lati del suo carattere. Lo sfogo con Maurizio Battista è nato da un gioco: due ragazzi si stavano rincorrendo spruzzando dello sgrassatore e Elia li ha ripresi facendo notare che era un gioco pericoloso. La sensibilità a questo episodio deriva dall’incidente di suo padre, che ha perso un occhio. Nonostante questo suo padre non si è abbattuto e anzi non gli permette di fare nulla per lui: “Mio papà non sta mai fermo. Io non posso neanche appendere un quadro, ci prendiamo a botte. È cresciuto con una mentalità che non potevi star lì a vedere”. Maurizio Battista ha consolato il ragazzo e lo ha incoraggiato a portare a termine l’esperienza del Grande Fratello anche per i suoi genitori, per dar loro una vita migliore.

Il passato difficile di Elia Fongaro: “Ho rischiato di autodistruggermi”

Elia ha poi spiegato che i suoi genitori hanno sempre lavorato, senza mai fermarsi. Suo papà voleva lavorare anche pochi giorni dopo l’incidente. Sua mamma anche non si è mai fermata: “Mia madre ha lavorato 27 anni in un maglificio, io non la vedevo neanche”. Inoltre è molto legato a suo fratello e cerca di non fargli mancare nulla. Il passato di Elia ha ovviamente influito sul suo carattere: “Sono un po’ duro, ma ho dovuto scalare le montagne. Io sono sempre stato diverso dagli altri ragazzetti. Ho rischiato di autodistruggermi, sono arrivato a un punto in cui non riuscivo a gestire tutto. Mi è successo quello che è successo perché avevo perso di mano tutto. Ho rischiato di condannarmi se non finivo di studiare”. Dopo questo sfogo e dopo averlo visto giocare nei panni di tronista di Uomini e Donne, possiamo ormai affermare che è un concorrente tutto da scoprire.

Lo sfogo di Elia Fongaro al Grande Fratello Vip 2018

Il modello non è stato molto chiaro sul suo passato, a dire il vero, o forse la regia si è collegata un po’ in ritardo sul suo racconto, ma ulteriori dettagli sono emersi nel suo lungo sfogo: “Ho fatto delle caz**te perché essere così ti porta a fare degli errori. Me le sono cercate. E poi c’è l’altra cosa che mi ha dato il colpo di grazia. Cose che non capitano per strada. Rischia di rimanere un rimorso per anni e anni. Però non ci potevo far niente. Ho rischiato di suicidarmi da solo”. Siamo certi che nelle prossime settimane di Gf Vip riusciremo a ricostruire meglio la storia di Elia Fongaro: dopo le lacrime per i suoi genitori magari se ne parlerà proprio lunedì sera.