GF, Federico contro tutti: “Senza le telecamere sarebbe finita male”

Federico Massaro è un fiume in piena! Continua la sua battaglia a suon di storie Instagram contro tutti i suoi ex coinquilini della casa del Grande Fratello. In un nuovo video rivela di aver rischiato di perdere le staffe contro un gruppetto che ben conosciamo.

Lui ormai ha deciso di giocare la carta del vittimismo, ce l’ha con tutti e tutti erano brutti e cattivi!

Federico Massaro sta passando le sue giornate a rispondere alle domande più piccanti dei suoi followers sulla sua esperienza nella casa più spiata di Cinecittà, e puntualmente tira fuori dal cappello qualche attacco ai suoi coinquilini.

Dopo aver chiarito la sua situazione con Vittorio e dopo aver rivelato che molti dei partecipanti al GF erano dei doppiogiochisti, oggi il modello ha sganciato un’altra bomba.

“Perla ce l’aveva con me” Federico loda il proprio autocontrollo

Vittime dell’ultima sparata di Massaro sono stati il gruppetto di Sergio, Alessio e Perla. Chi sennò?

Qualcuno gli chiede

Chi ti ha fatto perdere le staffe dei gieffini? E Federico risponde così Se non ci fossero state le telecamere, ragazzi….Io mi sono trattenuto tanto, per quieto vivere.

Ma vabbé Sergio, Alessio e Perla. Soprattutto Perla perché qualsiasi cosa facessi era sempre sbagliata, stava sempre ad attaccarmi su tutto. Si litigava sempre per cavolate. La cosa che mi dava più fastidio erano le litigate perché appena litigavi con qualcuno, arrivavano altri a mettersi davanti alle telecamere. Nessuno mi chiedeva mai come stessi dopo quelle litigate, pensavano tutti alla propria reputazione e a come ne sarebbe uscita dalle immagini che l’Italia vedeva.

Poi replica a Deianira Marzano che lo accusa di cercare popolarità facendo la vittima e anche di un misterioso furto di vestiti.

Complimenti, Deianira. Dici a me che voglio fare hype ma tu parli male di me sui social e hai il profilo privato e quindi per scoprire cosa dici di me devo seguirti. E sono io che cerco popolarità? E comunque mi sembra strano che tu mi accusi di aver rubato, quando è dalla fine del GF che mi lamento che mi sono spariti dei vestiti!

Chissà domani con chi ce l’avrà il bel modello! Lui dice di non voler fare nomi, ma qui tutti i giorni spara qualche nuova frecciata!