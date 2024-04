GF, tra Federico e Vittorio qualcosa in più? La risposta di Massaro

Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello, Federico Massaro ha immediatamente stretto un forte legame con un altro coinquilino, Vittorio Menozzi. L’amicizia tra i due è continuata anche una volta terminato il reality, tanto che qualcuno ha iniziato a domandarsi se tra loro vi fosse qualcosa in più. Federico ha voluto quindi mettere in chiaro le cose una volta per tutte.

Il legame tra Federico e Vittorio continua ad essere saldo nonostante il Grande Fratello sia terminato ormai da un mese. Durante la loro permanenza all’interno della casa sui social era apparso l’hashtag “Vittorico” e molti fan del programma erano convinti che fra loro vi fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Nonostante Massaro abbia pubblicato poco dopo la sua eliminazione dal reality una storia in cui c’era scritto “Certo che rivedrò Vitto, gli voglio bene, io e lui siamo amici. Sì, amici!”, qualcuno ha continuato a pensare che lui e Menozzi stiano insieme. Federico ha quindi voluto fare chiarezza nella vicenda una volta per tutte.

In risposta a chi gli ha chiesto se lui e l’altro ex gieffino stessero insieme, il ventinovenne ha dichiarato:

Allora, io voglio chiarire questa cosa e infatti vi ringrazio per avermi fatto questa domanda. Sia io, che Lorenzo il mio migliore amico, che un altro mio caro amico, che Vittorio siamo etero. Non è che non esistono amicizie belle tra etero maschi. Non è che se io do una mano a Vittorio e viene a vivere da me allora siamo una coppia di fidanzati, no. Questa cosa deve finire: ci sono le amicizie belle tra etero, come ci sono anche le coppie. Ma noi siamo eterosessuali, basta con questa cosa.

Come si può quindi intendere dalle sue parole, tra lui e Vittorio c’è soltanto una bellissima amicizia che resiste anche al di fuori della casa del Grande Fratello. Anche altri legami che si sono creati all’interno del reality continuano ad andare avanti. Tra questi le coppie formate da Perla e Mirko, da Anita ed Alessio e Sergio e Greta. Si è scoppiata invece quella formata da Beatrice e Giuseppe, così come quest’ultimo ha litigato con Anita.

Federico ed il tentato furto

Federico Massaro è un modello e personaggio televisivo italiano conosciuto dal grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione al Grande Fratello. Nelle ultime ore è stato al centro dell’attenzione mediatica per un tentato furto. Nelle storie Instagram pubblicate sul suo profilo ufficiale ha difatti raccontato la brutta esperienza. Il modello si trovava a Milano, nei pressi della stazione Centrale, ed è stato fermato da due uomini che hanno tentato di rubargli la collana che aveva al collo. Uno di loro gliel’ha strappata via ma è rimasta comunque appesa al collo. Dopo che gliel’avevano rotta, l’ex gieffino ha detto ai rapinatori “persona sbagliata, vi conviene correre” mettendoli così in fuga.