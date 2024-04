GF, Garibaldi rinnega l’amicizia con Anita: ma l’ex gieffina lo asfalta

Sembra essere definitivamente finita l’amicizia tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. Com’è noto, all’interno del Grande Fratello, i due ex gieffini avevano stretto un grande legame di amicizia. Per sei lunghi mesi, sono stati l’uno la spalla dell’altro, tanto che il bidello ha spesso preso le parti dell’amica a discapito di Beatrice Luzzi. Il rapporto con Anita non è mai piaciuto all’attrice, il che ha solo contribuito ai vari allontanamenti tra i “Beabaldi“. Ma, quest’amicizia ha iniziato a vacillare dopo l’ingresso di Alessio Falsone. Tra quest’ultimo e la giovane romana è immediatamente scattato del feeling, dando inizio poco dopo ad una storia che continua anche fuori dalla Casa.

Ma, ai tempi, Garibaldi non prese bene quest’interesse, mettendo in dubbio l’amicizia con Anita. La sua reazione così inaspettata fece nascere in Anita il sospetto che il bidello fosse innamorato di lei. Alla fine, i due furono costretti a lasciare la Casa più spiata d’Italia pochi giorni prima della finale, senza avere il tempo di chiarirsi. Ma, cos’è successo tra di loro dopo la fine del Grande Fratello?

In queste settimane, Anita ha più volte teso una mano al bidello, ribadendo quanto fosse stata importante la loro amicizia nel reality. Da parte di Garibaldi, invece, non c’è mai stata nessuna risposta. Almeno, fino ad ora. Ieri sera, 18 aprile, il bidello calabrese ha pubblicato una storia in cui ha preso pubblicamente le difese di Beatrice Luzzi contro Anita, sostanzialmente rinnegando l’amicizia con lei.

Giuseppe sembra essere disposto a tutto per riconquistare l’attrice e, di conseguenza, ha rivalutato totalmente il legame con l’Olivieri. Ecco le sue parole:

Con Beatrice stiamo cercando di smaltire tutto ciò che è successo tra di noi. Il mio tutelare un rapporto d’amicizia con Anita è stata una sconfitta. Io ho sbagliato nei confronti di Beatrice, ho sbagliato a non proteggerla, tutelarla e difenderla. I miei sentimenti nei suoi confronti ci sono sempre stati ma, molte volte, la gelosia ha giocato brutti scherzi. Niente è stato fatto per dinamica, per hype o per follower. Io non lavoro coi social. Qui si tratta di vita privata e sentimenti.

Delle dichiarazioni forti, che non sono sfuggite all’ex gieffina. Nonostante stesse trascorrendo la serata insieme ad alcuni dei suoi ex coinquilini come il fidanzato Alessio Falsone e gli amici Letizia Petris e Paolo Masella, Anita non è rimasta in silenzio e ha replicato duramente a Garibaldi. L’ex gieffina ha accusato il bidello di mentire. Ha infatti confessato che i due hanno continuato a sentirsi spesso nelle ultime settimane, ma lui non avrebbe dirlo per non far arrabbiare i fan della coppia con Beatrice, i ‘Beabaldi‘. Secondo l’Olivieri, Giuseppe è solo in cerca di hype, motivo per il quale avrebbe scelto il rapporto con la Luzzi rispetto all’amicizia con lei:

Per me va bene così. Poi, dopo che ha iniziato a seguire il mio ex dandomi motivazioni assurde, voglio dire… di cosa parliamo? Ora, avete tutte le risposte io ho le chat di quando ci sentivamo e lui diceva tutt’altro. Paura dei “Beabaldi”? Tra l’altro gli ho sempre scritto io… hype cari amici! Finalmente, la verità. Mi dispiace per gli “Anibaldi” ma io lo sapevo già che sarebbe finita così.

Dopodiché, Anita ha tolto il segui su Instagram a Giuseppe, mettendo un punto definitivo al loro rapporto. A questo punto, non resta che attendere per vedere come si evolverà la situazione e capire se Garibaldi avrà finalmente una seconda possibilità con Beatrice Luzzi.