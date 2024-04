GF, Garibaldi sorprende: la dedica romantica per Beatrice Luzzi

Cosa sta succedendo realmente tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi? Poco fa, l’ex gieffino ha stupito pubblicando una dedica romantica per l’attrice. “16/03/2024“, ha scritto il bidello con tanto di cuore insieme a una foto di lui e Beatrice. Si tratta di un’immagine risalente esattamente ad mese fa, quando erano ancora dentro la Casa del Grande Fratello. I fan dei “Beabaldi” (questo il nome della coppia formata da Beatrice e Giuseppe) sono andati letteralmente in tilt, dato che non si aspettavano un gesto del genere da parte di lui. Rimane quindi un mistero quale sia il rapporto attuale tra Garibaldi e l’ex protagonista di “Vivere”.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: è ancora amore?

Dopo i vari tira e molla vissuti dentro la Casa più spiata d’Italia, una volta finito il programma, Beatrice sembrava decisa a chiudere definitivamente questa storia. Nonostante il corteggiamento di Garibaldi, la Luzzi aveva dichiarato a Verissimo di non voler tornare con il bidello. Secondo lei, la magia è ormai sparita e, andando avanti, correrebbero solamente il rischio di farsi ulteriormente male a vicenda. Anche di fronte a questo rifiuto, però, il calabrese non si sarebbe arreso.

Poco dopo l’ospitata da Silvia Toffanin, Beatrice ha svelato di aver sentito Garibaldi e di essere rimasta molto contenta del fatto che il bidello si fosse scusato per i suoi errori. D’altro canto, Giuseppe ha più volte fatto sapere di essere in contatto con l’attrice, lasciando intendere che stia cercando in tutti i modi di ottenere una seconda possibilità con lei. Addirittura, c’è chi è arrivato a pensare che i due abbiano una relazione segreta. I fan hanno infatti notato alcuni dettagli sui social che hanno portato pensare che si stiano vedendo di nascosto.

Si arriva quindi ad oggi, 16 aprile, quando Garibaldi ha deciso di uscire allo scoperto e non nascondere l’amore che proverebbe ancora per Beatrice. Non è chiaro quale sia il significato dietro questo gesto, ma, sembra proprio che la storia tra i “Beabaldi” non sia ancora totalmente conclusa. Per ora, la Luzzi non ha ancora risposto a questa dedica. Non resta che attendere per capire cosa succederà tra i due ex gieffini.