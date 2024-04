GF, storia segreta tra Beatrice e Garibaldi: perché si nascondono

Stando alle ‘indagini’ di alcuni fan, pare che Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si stiano vedendo in gran segreto. Ma, si proceda con ordine. Non è una novità che la frequentazione tra Beatrice e Giuseppe sia stata segnata da comportamenti contraddittori da parte di entrambi. Si sono prima amati, poi odiati, dopo riamati, in un loop che sembra continuare anche fuori dalla Casa del Grande Fratello. Difatti, nonostante il riavvicinamento avvenuto durante le ultime settimane di reality, l’attrice sembrava convinta di voler lasciarsi definitivamente alle spalle la storia con il bidello. Mentre Garibaldi ha insistito per avere una seconda occasione con l’ex gieffina, quest’ultima gli ha nettamente negato questa possibilità. Ma, pare che la fermezza di Beatrice sia durata ben poco.

Beatrice Luzzi cambia idea: è di nuovo amore con Giuseppe Garibaldi?

Solo una settimana fa, lo scorso 30 marzo, Beatrice Luzzi dichiarava a Verissimo davanti a Silvia Toffanin e lo stesso Garibaldi di aver messo un punto definitivo alla storia con il calabrese. Secondo lei, la magia si era ormai spezzata e riprovarci avrebbe portato solamente a problemi e guai inutili nelle loro vite. Tuttavia, poco dopo la messa in onda dell’intervista, ecco che quel punto fermo ha iniziato già a perdere di valore. In una storia Instagram, ha infatti affermato di essere contenta di essersi ritrovata Giuseppe nel programma, perché nel viaggio di ritorno in treno hanno avuto modo di chiarire alcune questioni. “Piano piano ci capiremo”, ha detto.

Successivamente, la Luzzi ha rilasciato un’intervista a Casa Chi, in cui è tornata a parlare del rapporto con Garibaldi. Anche se ha espresso preoccupazione per il rischio di farsi ancora più male una volta fuori, ha comunque ammesso che i sentimenti sono ancora vivi e si è detta dispiaciuta per come sono andate a finire le cose. Ebbene, durante il suo intervento a Casa Chi, i fan dei “Beabaldi” hanno notato un dettaglio particolare. Proprio nel momento in cui Beatrice ha parlato dell’ex gieffino, pare abbia guardato guardato un punto particolare per poi lasciarsi andare ad una risata imbarazzata.

Non solo, c’è chi assicura di aver sentito la risata di un uomo in sottofondo nel corso dell’intervista. Inoltre, ci sarebbero anche alcuni indizi social un po’ ambigui. Garibaldi è completamente sparito dai radar durante le feste di Pasqua, per poi tornare improvvisamente su Instagram il 3 aprile mostrandosi sul lungomare di Reggio Calabria. D’altro acanto, Luzzi aveva anticipato a Verissimo che avrebbe passato quei giorni da sola, considerato che i suoi figli sarebbero stati con le rispettive fidanzate e amici, e l’ex marito avrebbe fatto visita ai suoi genitori a Trieste.

Dunque, può essere che Beatrice e Giuseppe si siano visti segretamente? Non resta che attendere per capire quale sia la verità. Secondo il parere di diversi utenti, i due avrebbero deciso di nascondersi per non fare una “figuraccia” dopo quanto detto dall’attrice nel salotto di Verissimo. Nel frattempo, la Luzzi sarà nuovamente ospiti nella trasmissione di Silvia Toffanin questo weekend, dove sicuramente verrà affrontato l’argomento Garibaldi.