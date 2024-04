GF: Beatrice svela su chi ha aperto gli occhi. Stoccata a Perla

Beatrice Luzzi, ad una settimana dalla finale del Grande Fratello, è stata intervistata da Casa Chi e si è data una spiegazione del secondo posto. Non poteva mancare una stoccata a Perla Vatiero.

L’attrice ad oggi sorride per la mancata vittoria e con un’attenta analisi ha capito che la ragazza per la sua età e il suo livello culturale rappresenta al meglio il programma. La Luzzi è sempre stata un caso anomalo per un reality del genere. Infatti ha anche stupito l’enorme gradimento che ha avuto da parte del pubblico.

“Da una parte probabilmente chi ha vinto è più rappresentativo degli inquilini della Casa e in generale dell’età e formazione prevedibile per una trasmissione di questo genere“

Beatrice ha poi spiegato cosa non le è piaciuto affatto dei suoi compagni. Una volta uscita dalla Casa si sono riconfermate alcune idee che già aveva sviluppato dentro, ma è venuta a conoscenza anche di alcuni comportamenti avuti alle sue spalle. In particolar modo ha aperto ancora di più gli occhi su Greta Rossetti e Letizia Petris.

“Non ho una pessima idea di tutti, certamente hanno mancato tutti di indipendenza di pensiero, l’incapacità di procedere su una strada propria, con un pensiero proprio, aldilà delle strategie. Questa è stata la cosa più triste che ho visto. Da fuori ciò che sto vedendo dai social non mi ha sorpreso granché, i tradimenti non sono stati nascosti, qualche sfumatura in più l’ho vista. Ad esempio ho visto che Greta ha fatto vari affondi contro di me, ma di lei non mi sono mai fidata. Letizia anche, e in generale adesso mi sono resa conto che anche in quei giorni in cui pensavo che tutto fosse sereno in realtà era tutto molto costruito“.

Il sentimento per Giuseppe Garibaldi

L’attrice, dietro sollecitazione, ha ammesso che un tipo come Garibaldi l’avrebbe affascinata anche se non fosse stata chiusa in Casa perché è sempre stata attratta da persone molto diverse da lei.

“Anche fuori dalla Casa lo avrei guardato. Io ho sempre frequentato persone molto diverse da me proprio per avere una visione molto più aperta. La curiosità nei confronti di persone molto diverse da me l’ho sempre avuta e sono stata anche tanti anni con un uomo molto simile a Giuseppe. Non è la prima volta e non è stata la Casa. Nonostante tutte le enormi differenze, cattiverie ed umiliazioni, c’era un’energia particolare, inspiegabile“.

La Luzzi continua a ribadire che il sentimento c’è e che è stato un peccato che sia finita in questo modo. Ma è sembrata molto incerta nel chiudere definitivamente il capitolo. Anche perché è stato fatto notare come lui sia convinto di volerci riprovare adesso. Secondo lei, lui una volta uscito, aiutato dalle persone che lo conoscono bene, ha preso maggiore consapevolezza. Si è reso conto dei grandi errori commessi.

Lei ha poi ammesso di aver sbagliato inizialmente a porre dei paletti e oggi non rifarebbe quello sbaglio. Al tempo stesso, seppur abbia lasciato intendere che lui sia insistente nel riprovarci, lei è molto timorosa. Perché, data soprattutto la differenza d’età, la situazione non è semplice.

“Volevo viverla dentro e consumarla un po’ lì, così fuori saremmo stati più liberi, ma non siamo stati in grado, ma adesso è un po’ tardi. Io credo alla sua presa di consapevolezza e alla sua capacità di crescere, potremmo darci tanto però passeremmo guai su guai“.

Il futuro lavorativo

L’attrice ha smentito l’indiscrezione diffusa ieri da Deianira Marzano sulla possibilità di lavorare in una fiction. Ha infatti rivelato che ad oggi non è nei suoi piani riniziare in quell’ambiente perché lo trova noioso. Ciò che l’attira di più è la conduzione, anche se un futuro di questo genere è un po’ improbabile dato che non sembrano esserci posti vacanti.