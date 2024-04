GF. Solo una concorrente ha ricevuto proposte televisive: ecco chi

L’ultima edizione del Grande Fratello è giunta al termine poco più di una settimana fa. A trionfare è stata Perla Vatiero ma la ragazza non è stata l’unica concorrente a conquistare il pubblico. C’è infatti chi dice che la vittoria morale sia andata a qualcun altro. Guardando le ultime storie di Amedeo Venza, sembra esserci un fondo di verità. Secondo il blogger, solo un’ex gieffina, almeno per ora, avrebbe ricevuto proposte lavorative importanti e non sarebbe la vincitrice.

Condividendo alcuni contenuti su Instagram, Amedeo Venza ha annunciato che colei che starebbe valutando diversi progetti per il suo futuro in tv sarebbe Beatrice Luzzi. Leggendo quanto scritto, l’attrice potrebbe tornare presto a recitare.

Dopo essere stata la protagonista di Vivere – fiction ambientata a Como e andata in onda dal 1999 al 2008 sulle reti Mediaset – Beatrice Luzzi sarebbe pronta a riprendere in mano la sua carriera da attrice. A quanto pare, più di una produzione televisiva l’avrebbe contattata per averla nel cast.

Amedeo Venza ha poi aggiunto che l’attrice sarebbe l’unica ex concorrente del Grande Fratello ad aver ricevuto rilevanti proposte per il suo futuro professionale. A differenza di altri suoi colleghi infatti, sembra che la Luzzi abbia suscitato interesse all’interno del mondo dello spettacolo e potrebbe dunque tornare presto sul piccolo schermo.

C’è da dire che, oltre ad essere stata una delle protagoniste assolute del GF, Beatrice Luzzi è tra le poche che, prima di entrare all’interno della casa, era già considerata una professionista affermata nel suo ambito. Dunque è comprensibile che ora rappresenti un volto interessante per il mondo dello spettacolo.

In più, con la sua partecipazione al reality di Canale 5, l’attrice ha dimostrato di avere una forte personalità, capace di conquistare i telespettatori e non solo. Ora, dopo quest’esperienza, Beatrice può decisamente ambire a tornare sotto i riflettori con il talento della recitazione.

Il futuro degli altri ex concorrenti

Nel mentre, sembra che anche altri ex gieffini stiano pensando al loro futuro in tv. Nel primo pomeriggio di oggi la notizia che 4 di loro avrebbero provato a partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza il prossimo lunedì 8 aprile. Poco fa la conferma di Giselda Torresan che poi, parlando sempre con Venza, ha dichiarato che anche un’altra concorrente avrebbe ricevuto proposte lavorative. Sarebbe Angelica Baraldi l’ex concorrente contattata da una radio per iniziare una collaborazione. La notizia però, a detta di Amedeo Venza, non sarebbe veritiera.

Sempre nella conversazione tra i due, la travel blogger trevigiana ha aggiunto che la sua priorità non sarebbe quella di far carriera nel mondo dello spettacolo. Giselda ha infatti ammesso di aver rifiutato una proposta lavorativa di una rete regionale per dare priorità allo studio: vuole diventare una guida turistica.