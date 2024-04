“4 ex GF hanno chiesto di andare all’Isola”: chi sono e la risposta

Manca meno di una settimana e, il prossimo 8 aprile, avrà inizio la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Alla conduzione ci sarà, per la prima volta, Vladimir Luxuria, che lascia la poltrona da opinionista per prendere il timone del reality di cui è una delle vincitrici più note. Al suo fianco, ci saranno Sonia Bruganelli e il giornalista del TG5 Dario Maltese, riprendendo la scia del Grande Fratello con Cesara Buonamici. Come inviata, invece, è stata scelta Elenoire Casalegno. Poche ore fa, su Tv Sorrisi e Canzoni è stato presentato il cast completo, con i 13 concorrenti ufficiali. Ma, a quanto pare, pare ci siano altri volti che starebbero cercando di unirsi al resto dei naufraghi confermati.

4 ex gieffini vorrebbero partecipare all’Isola dei Famosi: dettagli

Nonostante siano passati solo pochi giorni dalla fine dell’ultima edizione del Grande Fratello, sembra che alcuni degli ex concorrenti abbiano addirittura chiesto di partecipare all’Isola dei Famosi. A dare la notizia sono stati Deianira Marzano e Amedeo Venza, i quali avrebbero saputo dell’indiscrezione tramite voci fidate. Ma, chi sarebbero gli ex gieffini in questione ad aver fatto tale richiesta? Stando a quanto svelato dai due esperti di gossip, a chiedere di diventare dei nuovi naufraghi sarebbero stati Letizia Petris e Paolo Masella. I due giovani hanno lasciato la Casa più spiata d’Italia da pochissimi giorni (Letizia in finale e Paolo nella puntata precedente), ma pare vogliano subito ributtarsi in un altro reality.

Ma, non è finita qui. Poco dopo, Deianira Marzano ha fatto il nome di altri due ex gieffini che si sarebbero proposti per sbarcare in Honduras: Giuseppe Garibaldi e Giselda Torresan. Il bidello calabrese è stato eliminato a un passo dalla finale, mentre la giovane veneta ha lasciato la Casa lo scorso novembre dopo circa due mesi di permanenza. Tuttavia, pare che quello dei 4 ex concorrenti del GF rimarrà solamente un sogno.

Secondo i due esperti di gossip, non ci sarebbero possibilità per nessuno di loro di partecipare all’Isola dei Famosi, nemmeno entrando in corsa al programma. Ovviamente, è necessario sottolineare che si tratta solo d’indiscrezioni senza nessuna reale conferma. Non resta che attendere per scoprire se avremo modo di rivedere alcuni dei volti del GF nel reality condotto da Vladimir Luxuria.