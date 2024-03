Isola dei Famosi, il cast completo e ufficiale: i 13 nomi, tanti big

Ci siamo: tra circa 10 giorni avrà inizio la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Al timone per la prima volta debutterà Vladimir Luxuria, che ha preso il posto di Ilary Blasi dopo due anni come opinionista. Dopodiché, pochi giorni fa la Mediaset ha rilasciato un comunicato ufficiale confermando i nomi di Sonia Bruganelli e del giornalista del TG5 Dario Maltese come opinionisti e di Elenoire Casalegno come inviata in Honduras. L’unica parte rimasta da svelare è quindi il cast.

Fino ad ora, erano stati svelati solamente tre personaggi: Joe Bastianich, Marina Suma e Edoardo Franco, vincitore della 12esima edizione di Masterchef. Stando ad alcune indiscrezioni, gli autori hanno trovato grande difficoltà a trovare il numero necessario di naufraghi disponibili a partecipare al reality. La formazione del cast era così in alto mare, che pare ci sia stato il rischio di saltare l’annuale copertina di Tv Sorrisi e Canzoni con l’intero cast e il resto dei protagonisti del programma. Ebbene, dopo tanta attesa, poco fa TvBlog ha finalmente rivelato il cast ufficiale e completo della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Le naufraghe donne saranno:

Valentina Vezzali : ex schermitrice italiana

: ex schermitrice italiana Maitè Yanes : attrice

: attrice Selen : pornodiva

: pornodiva Francesca Bergesio : Miss Italia 2023

: Miss Italia 2023 Matilde Brandi : showgirl ed ex ballerina

: showgirl ed ex ballerina Greta Zuccarello : ballerina e modella

: ballerina e modella Marina Suma: attrice

Tra i concorrenti uomini, invece, ci saranno:

Edoardo Franco : vincitore di Masterchef Italia 12

: vincitore di Masterchef Italia 12 Aran Senol : attore della telenovela turca fenomeno di Canale 5 Terra Amara

: attore della telenovela turca fenomeno di Canale 5 Terra Amara Joe Bastianich : imprenditore e personaggio televisivo

: imprenditore e personaggio televisivo Artur Dainese : modello

: modello Edoardo Stoppa : conduttore e volto di Striscia La Notizia

: conduttore e volto di Striscia La Notizia Samuel Peron: ballerino ed ex volto di Ballando con le stelle

Insomma, si tratta di un cast con diversi grandi nomi, proprio come si vociferava volesse Pier Silvio Berlusconi. Aldilà dei tre volti confermati precedentemente, partiranno per l’Honduras anche big come la star di Terra Amara Aran Senol o Samuel Peron, Matilde Brandi ed Edoardo Stoppa. Resta da vedere se, ora che è stato svelato il cast, i futuri naufraghi riusciranno a scattare in tempo la copertina per Tv Sorrisi e Canzoni. Ad ogni modo, l’appuntamento con l’Isola dei Famosi è previsto per il prossimo lunedì 8 aprile su Canale 5.