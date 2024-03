Isola, Maltese opinionista e crisi per il cast: salta copertina Sorrisi

Mancano pochi giorni e il prossimo 8 aprile inizierà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Al timone Vladimir Luxuria, che subentrerà al posto di Ilary Blasi. Per quanto riguarda gli opinionisti, invece, giorni fa è stata confermata Sonia Bruganelli. Al suo fianco, Dagospia aveva anticipato la presenza del giornalista del TG5, Dario Maltese. Proprio come successo al Grande Fratello con Cesara Buonamici, Pier Silvio Berlusconi vorrebbe portare un altro volto del telegiornale nel mondo dei reality. Ebbene, oggi, 20 marzo, TvBlog ha confermato che il giornalista siederà ufficialmente sulla poltrona degli opinionisti insieme all’ex moglie di Paolo Bonolis. Come inviata, invece, ci sarà Elenoire Casalegno.

Isola dei Famosi: cast ancora in alto mare

Quali saranno invece i protagonisti dell’Isola dei Famosi? A quanto pare, gli autori sono in grande crisi. La formazione del cast sarebbe ancora in alto mare e non avrebbero ancora trovato abbastanza concorrenti. Per questo, TvBlog ha dato una rivelazione esclusiva, ovvero che potrebbe addirittura saltare la consueta copertina di Tv Sorrisi e Canzoni con tutti i naufraghi. Ogni anno, prima dell’inizio della trasmissione, i concorrenti sono soliti posare insieme a conduttrice e opinionisti per il giornale. Tuttavia, questa volta, sembrerebbe che non siano riusciti a concludere l’intero cast in tempo per lo scatto della famigerata copertina.

Fino ad ora, infatti, sono stati confermati solo tre nomi: Joe Bastianich, Marina Suma e il vincitore di MasterChef 12, Edoardo Franco. Dopodiché, si era mormorato della possibile partecipazione di altri personaggi come Edoardo Stoppa, Matilde Brandi, Rossella Erra, LDA e Albe. I due ex allievi di Amici, però, hanno già smentito l’indiscrezione tramite alcuni tweet ironici. A distanza di 18 giorni dalla prima puntata dell’Isola, non si hanno ancora notizie sul resto dei naufraghi.

Cos’ha potuto portare a questa situazione? Da circa un anno, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di adottare una nuova linea editoriale in Mediaset. Per l’ultima edizione del Grande Fratello, aveva infatti vietato l’ingresso di concorrenti influencer o OnlyFans, evitando così di cadere nel “trash“. Probabilmente, le stesse regole saranno state applicate anche all’Isola dei Famosi, rendendo difficile la ricerca di volti disposti a mettersi in gioco in un reality così complicato. Ad ogni modo, non resta che attendere per scoprire quali saranno i naufraghi che sbarcheranno infine in Honduras.