Isola dei Famosi, “nuova direttiva tatuaggi”: Pier Silvio fa discutere

Ci sarà davvero questa nuova direttiva a L’Isola dei Famosi legata ai tatuaggi? Nelle ultime ore sta facendo discutere un’indiscrezione lanciata ieri pomeriggio da Gabriele Parpiglia, mentre si trovava in onda nel programma Password su RTL. Secondo quanto riporta Biccy, ha parlato di una nuova direttiva che sarebbe stata imposta da Pier Silvio Berlusconi: non ci saranno naufraghi tatuati in Honduras.

Una decisione, questa, ancora non confermata ufficialmente. Nonostante ciò, sta già generando qualche polemica sul web. Il reality condotto da Vladimir Luxuria, che prende il posto di Ilary Blasi al timone, inizierà ad andare in onda con la nuova edizione nella prima serata dell’8 aprile. Pare che ad affiancare Sonia Bruganelli, nel ruolo di opinionista, ci sarà Dario Maltese.

Dopo aver portato Cesara Buonamici al Grande Fratello di Alfonso Signorini, ecco che un altro giornalista del TG5 dovrebbe assumere questo ruolo a L’Isola dei Famosi. Nel frattempo, però, si è anche parlato della possibilità di vedere Beatrice Luzzi in quello studio, grande protagonista del Grande Fratello 2023/2024 e papabile vincitrice.

Ma, tornando alla direttiva sui tatuaggi, ci sono tanti altri cambiamenti che Pier Silvio Berlusconi avrebbe pensato per allontanare il trash da questa trasmissione. Ecco l’indiscrezione lanciata da Parpiglia:

“Se è vero che c’è una nuova direttiva secondo la quale partecipanti tassativamente non dovranno avere tatuaggi? Questa qui è una notizia che ho avuto questa mattina. Sì, non vedremo – a differenza dell’anno scorso con Luca Daffrè – a L’Isola dei Famosi dei personaggi tatuati. Come mai? Sai, oggi con un tatuaggio tu puoi raccontare una storia, puoi aprire un concetto su argomenti delicati. Quindi siccome siamo tutti per il politically correct, io allora condivido”

Pare, dunque, che non ci saranno naufraghi con i tatuaggi in Honduras. Sarà davvero così? Per scoprirlo è necessario attendere l’annuncio ufficiale riguardante il cast dei concorrenti di questa nuova edizione. Ma, intanto, lo scoop fa già discutere sul web. Molti telespettatori fanno notare che un’aspirante naufrago non può essere escluso solo per via di un tatuaggio.

Con questa scelta si andrebbe ad aprire una polemica davvero grande, visto che non è un tattoo a fare una persona. C’è chi si lamenta di questa presunta nuova direttiva di Pier Silvio Berlusconi. “Non sono d’accordo, torniamo nel Medioevo dove si giudica una persona dal vestito?”, chiede qualcuno sui social network.

E ancora c’è chi trova questa presunta decisione dei piani alti di Mediaset abbastanza “squallida”. Sebbene la notizia non sia stata resa ufficiale, già sorgono le polemiche. Da immaginare cosa accadrà, se mai verrà confermata.