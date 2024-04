GF, Federico Massaro vittima di un tentato furto: come sta

Federico Massaro si è ritrovato ad affrontare una disavventura, che fortunatamente non è finita male. Infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello ne parla in queste ore su Instagram e racconta il lieto fine. L’ex gieffino ha dovuto vivere questo spiacevole momento nella notte e in queste ore racconta ai suoi fan sui social cos’è accaduto. Federico svela di essere stato vittima di un tentato furto a Milano.

Massaro, che ha di recente smentito di avere una relazione con Vittorio Menozzi dopo aver annunciato che presto vivranno per un periodo sotto lo stesso tetto, ha rischiato grosso. Qualche ora prima di girare e condividere questo video, Federico ha trascorso la serata in zona Navigli. Dopo di che, ha deciso di rientrare a casa. Ed è stato durante il rientro verso la sua abitazione che è accaduto il tentato furto.

L’ex concorrente del GF è stato fermato da due uomini, che hanno cercato di rapinarlo. Precisamente questi due ladri hanno tentato di portare via con loro la sua collana. Massaro è riuscito a reagire in tempo, facendo fuggire i due criminali. La collana è stata un po’ rovinata dai due malviventi, ma l’ex gieffino è riuscito comunque ad aggiustarla.

Il tentato furto è avvenuto vicino alla Stazione Centrale di Milano. Qui uno dei due ladri si è avvicinato facendogli un complimento, ovvero gli ha fatto notare che un bello stile. Ed ecco che, in questo momento, l’altro ladro gli ha strappato la collana. Il gioiello è rimasto al suo collo, fortunatamente, sebbene fosse ormai rotto.

“Gli dico ‘persona sbagliata, ti conviene correre'”, racconta in queste ore Federico. A questo punto, i due ladri hanno iniziato “a correre come pazzi”. Questa per Massaro è stata la soddisfazione più grande della sua vita, come racconta lui stesso. Era triste perché non sapeva se sarebbe riuscito ad aggiustare la collana.

Una volta arrivato a casa, è riuscito nel suo intento. Ed è anche questo che lo rende soddisfatto: “Me**e che non siete altro, mamma mia che soddisfazione”. Fortunatamente Federico Massaro dopo il tentato furto sta bene, in quanto è riuscito a spaventare i due ladri.

“Piccola avventura serale. Ladri che non sanno fare i ladri”, scrive l’ex gieffino per accompagnare questo video in cui rivela cosa gli è accaduto nella notte.