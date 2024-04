GF, due ex concorrenti vanno a convivere: e non sono i Perletti

È passata circa una settimana dalla fine dell’ultima edizione del Grande Fratello e tutti gli ex concorrenti stanno cercando di tornare gradualmente alla vita reale. Ovviamente, all’uscita dalla Casa, molti di loro sono stati travolti da una popolarità inaspettata, che li sta portando ad essere molto attivi sui social. Diversi degli ex gieffini passano le loro giornate a postare storie, rispondere alle domande dei fan o a fare dirette Instagram. A tal proposito, in una di queste live, due ex concorrenti hanno svelato un’importante novità, ovvero che andranno presto a vivere insieme. Chi sono?

Al contrario delle aspettative, non si tratta di una delle coppie formatesi all’interno della Casa, bensì di due grandi amici: Vittorio Menozzi e Federico Massaro. I due ex gieffini hanno spiegato ai loro followers che vivranno sotto lo stesso tetto. Tuttavia, si tratterà di una convivenza breve, ovvero il tempo necessario per completare i lavori di ristrutturazione a casa di Vittorio. Durante il percorso al Grande Fratello, i due giovani modelli hanno stretto un forte legame di amicizia. Addirittura, c’è chi pensava che tra i due potesse esserci un rapporto più intimo, tanto da coniare un nome per la loro “ship”, chiamata ‘Vittorico‘.

Tuttavia, ad un certo punto, si sono improvvisamente allontanati, cominciando a passare la maggior parte del loro tempo con gruppi diversi della Casa. Questo è stato uno dei motivi che ha portato alla sorprendente eliminazione di Vittorio, il che ha impedito ai due di chiarirsi all’interno del gioco. Una volta uscito anche Federico, però, i due amici si sono ritrovati e sembrano essere più vicini che mai. Addirittura, si ritroveranno a condividere di nuovo la stessa casa, una notizia che ha reso felicissimi i fan degli ex gieffini.

Saranno delusi, invece, i fan “Perletti“. Difatti, Mirko Brunetti e Perla Vatiero non torneranno ancora vivere insieme. La vincitrice del GF 8 ha spiegato di non sentirsi ancora pronta per questo passo. Dopo quasi un anno separati, i due hanno bisogno di ricostruire prima la loro storia, senza bruciare le tappe. Anche le altre coppie della Casa (Paolo e Letizia, Sergio e Greta, Anita e Alessio) sembrano non avere ancora nessuna intenzione di andare a convivere. Per il momento, l’unica convivenza sarà quella di Vittorio e Federico.