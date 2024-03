GF: Perla e Mirko innamorati come prima. Questa volta durerà?

A Verissimo la vincitrice del Grande Fratello, Perla Vatiero. Di lei però si è parlato pochissimo dato che l’intero percorso si è basato sulla relazione con Mirko Brunetti. Presente in studio anche lui.

Perla ha vinto due cose: il reality e l’amore ed è felicissima. Quest’anno al GF ha trionfato una coppia, la giovane anziché far parlare di sé, ha preferito giocare per due e ciò l’ha portata alla vittoria.

“Sono felicissima, devo un attimo metabolizzare, non mi rendo ancora conto che ho vinto, non mi aspettavo di arrivare fino a qui e di vincere. Quando sono entrata avevo tante paure, ero un po’ in dubbio, ma sono entrata ed è stata un’esperienza unica ed inspiegabile, è stato un viaggio unico“.

Perla ha raccontato che la settimana più difficile per lei in Casa è stata quando è entrata Greta Rossetti. Le due però poi a sorpresa sono diventate amiche non appena Mirko è stato eliminato.

“Ho vissuto una settimana molto pesante ed è stata la settimana in cui ho pensato di mollare, non riuscivo a gestire una situazione così forte con Greta. Provavo dolore, la gelosia era poca. Ma una volta che ero lì mi sono detta che ero davanti questo ostacolo e quindi mi sono detta di essere forte, perché dovevo crescere. L’ho gestita“.

La ragazza ha poi ripercorso la loro storia d’amore ed ha spiegato cos’è successo, cosa li ha portati a distaccarsi. Ma nessuna novità all’interno del racconto dato che in ogni puntata del GF è stata incentrata su questo racconto. Perla ha sempre saputo che lei e Mirko sarebbero tornati insieme.

“Speravo di tornare con lui, non mi sono mai capacitata del fatto che ci fossimo lasciati. Non mi capacitavo di come una relazione del genere non potesse non avere un confronto. La risposta non poteva essere scappare, vederci e avere un contatto ci avrebbe riportato indietro“

Per Greta non si dice molto dispiaciuta e minimizza il sentimento che l’ha legata a Mirko, secondo lei è stata una semplice infatuazione. Anche per questo non ha provato gelosia.

“Greta ha ammesso che non era innamorata di Mirko, era un’infatuazione e si è fatta prendere dal momento, buttandosi per la situazione. A me dispiace per tutto, per ciò che si è creato. Siamo state brave, tranne per i primi mesi. Ma ritrovandoci all’interno della Casa ci siamo chiarite e mi ha fatto piacere conoscerla più profondamente. Io ho accantonato Mirko ed ho conosciuto Greta“

Adesso i due non sono di nuovo pronti alla convivenza e vogliono riniziare piano piano. Intanto sui social c’è ancora chi grida all’ingiustizia perché indubbiamente questa è stata l’edizione di Beatrice Luzzi e vedere la coppia trionfare ha fatto dispiacere molti telespettatori.