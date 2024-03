Perla Vatiero vince il GF 17, ma Beatrice Luzzi resta la vera regina

È arrivato il momento di spegnere le luci nella Casa del Grande Fratello 17. Perla Vatiero è stata eletta al televoto la vincitrice con il 55%. Inaspettatamente Beatrice Luzzi non ce l’ha fatta, raccogliendo il 45% dei voti. Un risultato che ha lasciato di stucco moltissimi telespettatori, che l’hanno sostenuta per tutti questi mesi. Di sicuro per questa parte di pubblico, la vincitrice resta lei, che ha retto tutte le puntate di questa 17esima edizione da sola. Un percorso completo, che però non è bastato per battere la love story dei Perletti e i fan degli altri ex gieffini che si sono uniti in questo televoto.

Prima di scoprire il nome della vincitrice di questa edizione, Alfonso Signorini ha dato inizio alla finale con lo show messo su da tutti gli ex concorrenti con Rosanna Fratello e Fiordaliso che si sono esibite con i loro brani. Gli ex gieffini hanno ballato in studio fino all’arrivo di Alfonso Signorini e Cesare Buonamici. I concorrenti ancora in gioco hanno assistito dal giardino della Casa di Cinecittà a tutto e si sono emozionati.

Prima di entrare nel vivo delle sfide al televoto flash, Alfonso ha mostrato un video riassuntivo dei percorsi degli 8 gieffini e in particolare degli ultimi giorni. A questo punto, Signorini ha chiuso il televoto che ha visto protagonisti Letizia Petris, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti per eleggere il sesto finalista. Gli ultimi due sono stati eliminati. Infatti, è stata eletta come sesta finalista Letizia con il 54% dei voti (Sergio 37%, Greta 9%).

Dopo di che, Alfonso ha dato inizio ai giochi seri con il primo televoto flash, che ha visto protagonisti i primi tre finalisti: Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Per l’attore è arrivata la prima sorpresa della serata: ha riabbracciato la sua ex Valentina, madre di sua figlia.

Non solo, Massimiliano ha anche incontrato la piccola Mia, felice di rivedere il padre. Poi Signorini ha mandato in onda un’altra clip riassuntiva dei percorsi di tutti i concorrenti di questa edizione, fatta eccezione per Heidi Baci, ora attuale concorrente del GF VIP albanese.

In questa occasione, Alfonso ci ha tenuto a ringraziare Alex Schwazer: “Grazie per aver condiviso con noi il tuo sogno. Contro i giganti neanche i più buoni propositi ce la fanno”.

Grande Fratello: Massimiliano Varrese e Letizia Petris eliminati

Ed è arrivato il momento di presentare in studio Giuseppe Garibaldi, che ha sfiorato la finale, essendo stato eliminato nella scorsa puntata. Dopo di che, è arrivata per Beatrice Luzzi una bellissima sorpresa, che ancora una volta ha emozionato e convinto i suoi fan. Ovviamente non è mancato il momento dedicato a Rosy Chin, la quale ha riabbracciato i tre figli e il marito.

La puntata finale del GF è andata avanti con l’ingresso in studio di Sergio e Greta, eliminati a inizio puntata. Signorini ha chiuso il primo televoto flash, dove è risultato il meno votato Massimiliano Varrese con il 16%. Dopo di che, Alfonso ha aperto l’altra votazione con protagoniste Letizia, Perla e Simona. Ed è arrivato il momento per la Vatiero di ricevere la sua sorpresa, che ovviamente è stata rappresentata da Mirko Brunetti. I Perletti finalmente hanno chiuso un cerchio, questa volta tornando ufficialmente a formare una coppia.

La puntata è andata avanti con la sorpresa per Simona Tagli, che ha riabbracciato la sua mamma. Un altro momento emozionante, con la finalista felice di rivedere una delle persone più importanti della sua vita. Dopo di che, Signorini ha accolto in studio Massimiliano Varrese, eleggendolo il vincitore uomo di questa edizione. Questo perché è stato l’unico uomo finalista di questa edizione.

Ovviamente non è mancata la sorpresa per Letizia Petris, la quale ha riabbracciato sua mamma Sara. Non solo, la finalista ha potuto rivedere anche Paolo Masella. A uscire è stata proprio Letizia con il 18% dei voti, con il terzo televoto flash. La sua eliminazione e il passaggio di Simona nella fase successiva ha creato delle polemiche tra gli altri ex gieffini.

Grande Fratello, Beatrice vs Perla: la Vatiero ha battuto la Luzzi

Il penultimo televoto flash ha visto protagoniste Beatrice, Perla, Simona e Rosy. Ad avere la meglio sono state le prime due, come si poteva immaginare. Simona e Rosy hanno lasciato la Casa rispettivamente con l’1% e il 4%. Dunque, il televoto flash finale ha visto protagoniste Beatrice e Perla, come si poteva immaginare. Dopo aver accolto Letizia in studio, Signorini ha chiesto a Luzzi e Vatiero di raggiungere il giardino.

Beatrice e Perla hanno così raggiunto il punto da dove solitamente nella Casa si inizia a spegnere le luci. Si tratta di uno dei momenti più emozionanti di un percorso di un concorrente. Anche Luzzi e Vatiero sono riuscite a rendere questa scena commovente e speciale. Dopo di che, durante il loro viaggio verso lo studio di Canale 5 dalla Casa, sono andate in onda le clip dei loro percorsi.

Ed ecco che dopo i vari ringraziamenti, Signorini ha accolto le due finaliste e ha chiuso il televoto. I giochi sono fatti e il pubblico ha deciso di far trionfare Perla Vatiero.