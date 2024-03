GF finale: dettaglio su Heidi. Luzzi vera regina, Alessandro perfetto

È arrivato un momento di chiudere la 17esima edizione del Grande Fratello. Per l’occasione sono stati create varie clip riassuntive dei percorsi dei concorrenti. Inizialmente nei filmati sono stati protagonisti soprattutto gli otto concorrenti arrivati fino alla finale: Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Perla Vatiero, Letizia Petris, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. Allo stesso tempo, sono stati ripresi i momenti più belli anche degli altri ex gieffini, tranne quelli di Heidi Baci.

Come ha fatto notare qualche telespettatore, l’ex concorrente di origini albanesi, che ha lasciato la Casa di Cinecittà di sua spontanea volontà, non è apparsa nella clip. Heidi ha lasciato il reality show di Canale 5 dopo il duro rimprovero del padre, furioso per la sua vicinanza con Massimiliano Varrese. Quest’ultimo ha creato tante polemiche in quelle settimane. Subito dopo, Heidi è tornata in televisione, ma non sulle reti italiane.

Infatti, la Baci è entrata nella versione albanese del Grande Fratello Vip. Più volte l’ex gieffina ha espresso il suo disappunto per quanto accaduto nella Casa di Cinecittà con Varrese, citando anche Alfonso Signorini. Ed ecco che ora il reality show sembra aver voluto appositamente cancellare il suo breve percorso da questa edizione, non inserendolo nel video così emozionante.

Il motivo potrebbe essere legato al fatto che oggi sta affrontando in Albania un’altra esperienza televisiva, dove risulta essere una dei concorrenti più amati. D’altronde lo era anche nel programma di Canale 5, insieme a Beatrice Luzzi. Questa probabilità, però, sembra non convincere i fan, i quali ritengono che in ogni caso avrebbero dovuto inserire anche lei nel video.

Grande Fratello: Beatrice Luzzi con l’ex Alessandro e i figli, che classe!

Prima di dedicare una sorpresa a Beatrice Luzzi, Alfonso Signorini accoglie in studio Giuseppe Garibaldi in finale. L’ex gieffino calabrese è uscito dai giochi nella semifinale, attraverso un televoto flash. “Ho vinto, ho capito che ho vinto”, dichiara Giuseppe. “Sì sì, tutti così dicono”, afferma il conduttore. Garibaldi poi spiega perché secondo lui è stato eliminato:

“Ho capito che l’avvicinamento a Beatrice l’ho pagato, perché tutti pensavano fosse una dinamica. Ero sincero. Ma vedere Letizia in finale mi fa contento, perché io ho giocato leale”

Poi arriva la sorpresa per Luzzi durante la finale. L’attrice viene accolta sulla passerella rossa da vari ballerini, con cui si esibisce con disinvoltura, dimostrando ancora di essere per i suoi fan la vera regina di questa edizione, capace di affrontare qualsiasi situazione e show. Infatti, il momento lascia tutti spiazzati, proprio come lei sa fare.

Ed ecco che sulla passerella, l’attrice riabbraccia il suo ex compagno Alessandro, padre dei suoi figli. Beatrice con lui ha instaurato un rapporto speciale, sereno, nonostante la rottura e già l’avevano dimostrato in passato. Alessandro torna con un altro discorso emozionante e impeccabile, sempre con grande classe:

“Tutta quella tenacia ci ha sostenuti. Tu hai fatto un’avventura di sei mesi e mezzo e ci siamo sentiti rafforzati da te, da come hai percorso questa incredibile avventura. Ci siamo sentiti migliori, più forti, con la spinta di fare anche noi di più, meglio. Sei così bella! Hai superato te stessa”

Il momento commuove il web, con i telespettatori che da casa applaudono a questo momento, che viene definito elegante e unico. Beatrice e Alessandro vengono raggiunti dai figli, Valentino ed Elia, felici di riabbracciare la loro mamma.