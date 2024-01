Heidi Baci entra al GF albanese: stoccate a Varrese e Signorini

Heidi Baci ha fatto il suo ingresso nella versione albanese del Grande Fratello. Proprio ieri, 13 gennaio, infatti, ha avuto inizio la nuova edizione del format in Albania. Dopo aver lasciato la Casa del GF italiano lo scorso ottobre, l’imprenditrice ha deciso di darsi un’altra opportunità nel paese di origine dei suoi genitori. Sin dalla clip di presentazione, Heidi ha parlato della sua esperienza in Italia e del motivo per il quale ha deciso di andare via dal reality. La Baci ha infatti spiegato di aver abbandonato dopo circa 40 giorni a seguito della visita di suo padre. Quest’ultimo le ha fatto capire che la situazione all’esterno non era del tutto tranquilla e, per questo, ha deciso di dare priorità alla sua famiglia.

Heidi Baci: “Il vero motivo del mio abbandono al GF”

Nelle ore successive, Heidi ha iniziato a conoscere meglio i suoi nuovi compagni di viaggio, i quali erano ovviamente curiosi di sapere cosa fosse successo nel Grande Fratello italiano. La giovane abruzzese ha spiegato di essersi sempre considerata una concorrente forte e valida e di aver abbandonato per questioni legate alla sua famiglia. A tal proposito, gli altri gieffini le hanno domandato se la decisione di entrare nel reality albanese fosse dovuto alla necessità di ripulire la sua immagine. Ma, Heidi ha spiegato di essere uscita dal GF con un grande appoggio da parte del pubblico.

A questo punto, Heidi ha colto l’occasione per lanciare una stoccata al Grande Fratello e a Massimiliano Varrese. Com’è noto, prima del suo abbandono, il padre della gieffina era entrato in Casa mostrando grande preoccupazione per gli atteggiamenti possessivi dell’attore nei suoi confronti. Ebbene, la Baci ha dichiarato di aver deciso di uscire anche a causa dello stesso programma, che, invece di tutelarla da Varrese, avrebbe deciso di proteggerlo.

Insomma, una forte stoccata anche allo stesso Signorini, che è stato spesso criticato dal pubblico per non aver mai agito in maniera seria nei confronti di Varrese. Dopodiché, gli altri concorrenti le hanno chiesto se fosse stata mai innamorata di Massimiliano. Al che, Heidi ha risposto con un secco no. Infine, la Baci ha sottolineato che il problema tra di loro non era mai stato l’età, bensì i comportamenti opprimenti di quest’ultimo.